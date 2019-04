Nej, det har inte varit en lovande start för det etikråd som ska ge Google råd om AI – The Advanced Technology External Advisory Council. Enligt planen skulle de åtta medlemmarna träffas fyra gånger i år för att diskutera eventuella orosmoment i Googles AI-program.

Men redan efter en vecka stormar det kring två av de åtta medlemmarna i rådet och en har hoppat av, rapporterar Vox.

Kay Coles James som är vd på den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation, kritiseras för sina ståndpunkter kring transpersoners och invandrares rättigheter. Nära 2 000 Googleanställda har skrivit under ett öppet brev där de kräver att Google sparkar ut henne ur rådet.

Den andra personen som är i blåsväder är Dyan Gibbens som är vd på drönarföretaget Trumbull Unmanned och som har arbetat med den amerikanska militären. Det ses inte med blida ögon av de anställda på Google som protesterade mot företagets samarbete med militären i projektet Maven – ett projekt som Google avslutade som ett resultat av dem interna kritiken.

Dessutom vill alla inte ens vara med i det nya etikrådet. Forskaren Alessandro Acquisiti, vars forskning handlar om integritetsfrågor i det digitala samhället, har meddelat via Twitter att han hoppar av,

”Jag vill meddela att jag avböjt erbjudandet att sitta med i ATEAC-rådet. Även om jag ägnar mig åt forskning som handlar om rättvisa, rättigheter och inkludering i AU tror jag inte att det här är det rätta forumet för mig att delta i detta viktiga arbete.”

