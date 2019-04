Anders Hedin Invest, som äger bolagen IA Hedin Bil, Mabi Rent, Car to Go, Klintberg & Way och Tuve Bygg, har tecknat ett rådgivnings- och produktavtal med Visolit.

Avtalet har ett kontraktsvärde på 30 miljoner kronor, och sträcker sig över tre år. Visolit ska förse hela Anders Hedin Invest-koncernen med it-produkter, vilket omfattar över hundra anläggningar och drygt 3 300 medarbetare i Sverige, Norge och Belgien.

– Vi är mycket stolta över förtroendet från en stor och viktig kund som Anders Hedin Invest, och ser fram emot ett samarbete som ger bredaffärsnytta, säger Visolits svenska produktchef Anders Filipsson.

Avtalet innebär köp av datorer, datortillbehör och nätverksutrustning, och omfattar alltså även rådgivande tjänster, inköp och leverans. I avtalet finns också en option om att leverera arbetsplats som tjänst.

– Vår vision är att möjliggöra planer. Goda tjänster och produkter är ett måste för våra kunder och anställda. Kvalitet, miljö, ekonomi och leverantörens vilja och förmåga att hålla en hög servicenivå är avgörande för vårt val av leverantör. Visolits starka position inom service, rådgivning och produktutbud blev avgörande i valet av leverantör, säger Patrick Olsson, cio på Hedin IT.