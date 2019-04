En svart onlinemarknad, där erbjudanden om cyberkriminella produkter och tjänster erbjuds, har hittats på Facebook innefattande över 70 olika grupper med sammanlagt över 385 000 medlemmar. Detta enligt it-säkerhetsforskare på Cisco Talos.

Enligt Cisco Talos är det inte speciellt svårt att hitta grupperna som ofta håller sig med namn som Spam Professional, Spammer & Hacker Professional, Buy Cvv On THIS SHOP PAYMENT BY BTC och Facebook hack (Phishing). Det som sker inom grupperna är handel med kontouppgifter, verktyg och tjänster för nätfiske, kreditkortsuppgifter och falska identiteter, skriver Bleeping Computer.

Det är enkelt att hitta och gå med i grupperna, speciellt eftersom Facebooks algoritmer är bra på att automatiskt rekommendera att en användare går med i liknande grupper inom samma nätverk med delade intressen och ämnesområden.

Cisco Talos började med att försöka stänga dessa grupper genom att rapportera dem genom de normala kanalerna på Facebook för rapportering av missbruk och brott mot Facebooks plattformsregler, men responsen uteblev tills Cisco Talos tog direktkontakt med Facebook, och även då reagerade Facebook långsamt. De flesta grupperna har nu tagits bort, men de ersätts hela tiden av nya.

Det är förstås inte första gången det kommer rapporter om cyberkriminella grupper på Facebook, även säkerhetsprofilen Brian Krebs har rapporterat om detta tidigare efter att han hittat cirka 120 grupper med sammanlagt över 300 000 medlemmar.

