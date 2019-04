Den något knepiga ingressen är enklare att förklara än vad det låter som vid första anblicken.

I oktober bytte svenska Media Markt vd och tog in Alberto Alvarez Ayuso, som anslöt från en roll som operativ chef på Media Markt Iberia som inkluderar Spanien och Portugal. I samma veva flyttade den dåvarande Sverige-vd:n Per Kaufmann till Spanien för att bli vd på just Media Markt Iberia.

Men för Alberto Alvarez Ayuso blev det alltså en kort sejour i Sverige. För nu drar han hem till Spanien igen för att bli vd på Media Markt Iberia. Och Per Kaufmann lämnar alltså hemelektronikjätten helt. Vad han ska göra nu vet man inte på svenska Media Markt.

Resultatet av den här vd-snurran är alltså att det svenska bolaget är på jakt efter en ny vd. Fram tills det är klart kommer Alberto Alvarez Ayuso att basa över tre länder: Spanien, Portugal och Sverige. Exakt när en ny Sverige-vd är på plats är svårt att svara på.

– Vi har inget uttalat datum när det ska vara klart. Rekryteringsprocesser kan dra ut på tiden, men inom en inte alltför lång tid hoppas vi naturligtvis, säger kommunikationschef Jenny Pedersén.

Ska ni ha en svensk vd den här gången eller får ni någon influgen från koncernen?

– Det är inte tanken, utan önskemålet är att det blir en svensk. Men med det sagt, så sköts rekryteringen av vårt moderbolag i Tyskland.

