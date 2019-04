Jätteaffären mellan IBM och Red Hat är långt ifrån klar, men när vi pratar med IBM:s globala partnerchef John Teltsch under hans Sverigebesök är det tydligt att det finns mycket de båda bolagen kan bidra med till varandra på partnersidan.

– Vi får många frågor från partnerledet som till exempel ”När händer det?” och ”Vad ska vi göra runt open source?”. Tittar vi på IBM:s och Red Hats portföljer så kommer vi att förstå vart vi är på väg. Det stora för kunderna nu handlar om flytten till molnet och hur man ska göra det, och hur man ska kunna skydda data vid flytten, samt även hur man ska hantera kopplingen mellan de olika molnen, säger han.

IBM:s verksamhet är idag indelad i fyra delar: Hybrid Multicloud, AI, Security och Advanced Analytics. Och det är i den förstnämnda delen Hybrid Multicloud som Red Hat ska flytta in och när de väl är på plats är budskapet otvetydigt.

– Vi ska skapa världens främsta leverantör av hybrida moln. Vi ska inte slåss i någon tvekamp mot AWS, utan vi har en tydlig molnstrategi idag, och det här kommer verkligen att öka vår satsning på hybrid multicloud.

Om man tittar på tidsplanen är det inte satt något exakt datum, men John Teltsch säger att affären beräknas vara helt klar under andra halvan av året, och han är övertygad om att såväl kunder som partner tycker det är värt att vänta.

– Våra partner kommer uppleva en väldigt stark boost på molnsidan. När de två utvecklingsverksamheterna slås ihop blir det verkligen marknadens bästa. Och det är inte bara jag som säger det. Det säger IDC, Forrester och Gartner också. Därför behöver vi göra sammanslagningen ordentligt, säger han.

John Teltsch betonar att tiden allt mer talat för såväl den hybrida delen av molnstrategin som multidelen i det, och just därför kommer den röda hatten och den blåa jätten lägga mycket fokus på att sy ihop olika molnvärldar.

Hur många moln brukar era kunder ha?

– I snitt brukar det ligga på fem-sex olika moln och det är verkligen kunderna som frågar efter det här och driver på det. Ginni har varit ute och pratat om det här i många år och idag lever de flesta av våra stora kunder lever i flera molnvärldar.

Det är inte bara IBM:s massiva investering i Red Hat som är bevis på branschens nyvunna kärlek för öppen källkod. Ett flertal stora förvärv har gjorts inom området under det senaste året, och det tar över mer och mer av agendan på it-jättarnas konferenser. Det var tydligt på IBM-konferensen Think, som hölls på Moscone Center i San Francisco i februari, och öppen källkod har även fått stora famnen på samma ställe nu i veckan under Google Cloud Next. John Teltsch betonar gärna IBM:s pionjärstatus i den öppna världen.

– Vi var en av grundarna till open source-communityn. Sedan dess har vi bidragit med ip, källkod och annat öppen källkods-innehåll. Vi har alltid trott på öppenhet och det kommer fortsätta. Det är många som inte vet att vi har haft ett nära samarbete med Red Hat i 19 år, säger han.

Och med Red Hat som en del av IBM kan partnerledet förvänta sig än mer fokus på det öppna. Enligt John Teltsch går 77 procent av Red Hats affärer går idag via partner. För IBM är motsvarande siffra bara 17–18 procent, men samtidigt finns det många länder i världen som väntar på Red Hat. Medan IBM finns i 172 länder har Red Hat verksamhet i drygt 40 länder, och där kommer IBM:s partnerled bli viktig för att få ut de nya budskapen.

– Våra partner är den största möjligheten att nå ut på marknaden. Det enda sättet att öka Red Hat-affären är genom vår kanal. Vi vill få ut Red Hat och göra det mer tillgängligt för alla och få det att växa inom alla sektorer, säger han.

Att få två bolags partnerled att samarbeta med varandra kan vara svårt, men John Teltsch tvivlar på att det blir det i det här fallet. Om man tittar bland IBM:s största partner så är det många som redan har ett samarbete med Red Hat idag. Dessutom känner de båda partnercheferna varandra väldigt väl. John Teltsch var nära kollega med Red Hats partnerchef Mark Enzweiler, när den senare jobbade på IBM:s pc-division innan den köptes av Lenovo. Men just nu är det desto svårare att upprätthålla kontakten, då deras relation är satt på hold av villkor kring den stundande affären.

– Sedan den 20 oktober får vi inte prata med varandra, säger John Teltsch.

