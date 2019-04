I helgen gick Elon Musk ut på Twitter och meddelade att priserna kommer att höjas väsentligt på en Tesla med det som kallas Full Self-Driving package och som innebär att autopiloten också ska fungera i komplexa stadsmiljöer. Redan den 1 maj ska den första prishöjningen komma.

I dag kostar det i runt 5 000 dollar att lägga på självkörandepaketet när man beställer bilen och 7 000 dollar om man lägger på det senare, skriver Engadget.

Please note that the price of the Tesla Full Self-Driving option will increase substantially over time