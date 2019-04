Fakta

MARIA IDEBRO

Befattning: Managementkonsult

Företag: Thread

Linkedin: Maria Idebro

Hemsida: thread.se

E-post: maria.idebro@thread.se

Expertområden: AI, UX, användarupplevelse.

Certifieringar: Scrum

Bakgrund: Civilingenjör i farkostteknik på KTH som halkade in i it-branschen. Har de senaste tio åren mest jobbat med olika former av ledarskap inom it. Brinner för vad som händer i mötet mellan teknik och människa.