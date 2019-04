NB-IoT står för Narrowband Internet of Things, för vilket Telia lanserade sitt nät i slutet av 2017. Enligt operatören är det en vidareutveckling av 4g och ett steg mot 5g och tekniken kännetecknas av bättre inomhus- och utomhustäckning, lägre energiåtgång och låg installationskostnad. Standarden för NB-IoT är satt av GSMA och bygger på säkerheten och stabiliteten i standarden för LTE.

– NB-IoT öppnar upp för många nya användningsområden och den kraftfulla inomhustäckningen är som gjord för att koppla upp energimätare under mark eller djupt inne i byggnader. Vi är verkligen glada för att kunna stötta One Nordic och Ellevio i utrullningen av nästa generations elmätare, säger Björn Hansen, chef för IoT på Telias Division X.

Utrullningen av de nya mätarna börjar under våren 2020 och fortsätter fram till slutet av 2023. Avtalet löper på tio år med möjlighet till förlängning på ytterligare sex år.

– One Nordic behövde en flexibel, framtidssäker och konkurrenskraftig lösning. När elmätare ska kopplas upp på många olika platser som sträcker sig över stora områden är det fler saker än bara konnektivitet som spelar in. Telia ger oss ett högpresterande nät och teknik som stöttar oss i vår ambition att leverera en förstklassig tjänst till Ellevio, säger Anders Malmberg, chef för Smart Metering på One Nordic.

– NB-IoT är idealisk för svårtillgängliga områden och möjliggör maskin-till-maskin-kommunikation som passar perfekt med vår utveckling av det smarta elnätet. Det ger oss också möjlighet att i framtiden utveckla helt nya IoT-tjänster för våra kunder, säger Johan Svensson, programchef på Ellevio.