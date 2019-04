Ifjol kunde 3 Step IT glädjas åt att kundernas vilja att köpa allt mer som tjänst tog företaget till nya höjder i resultatet 2017. Och det har inte slagits av på takten, utan när alla de tre delar som har gett bolaget sitt namn tuffar på i en ganska jämn valstakt så innebär det en nästan lika stor tillväxt i år.

De tre olika steg som bolaget tagit sitt namn från är steg ett: finansiering av it-köp. Det andra steget handlar om att hjälpa företag att hålla koll på sina hårdvarutillgångar och det tredje om återanvändning av stora volymer av it-produkter vid 3 Step IT Logistics Centre i småländska Klavreström.

Bolagets Sverige-vd Peter Onstrand konstaterar att tillväxten för 2018 var 22 procent, vilket ger en omsättning på 1,9 miljarder kronor. Han uppger även att rörelseresultat ökade med 24 procent.

– Vi har under det senaste året sett en ökad efterfrågan hos företag att köpa it som tjänst. Det har stärkt vår verksamhet och vårt erbjudande samtidigt som det gett oss möjligheten att visa hur ett hållbart förhållningssätt kan ligga till grund för en effektiv och hållbar it-livscykelhantering, säger han.

Och det är inte bara tjänstetrenden som driver på. Även ett allt större hållbarhetsintresse i samhället har gjort att återanvändningen av it-produkter haft ett bra år. Antalet enheter som hanterades av 3 Step IT:s anläggningar för återanvändning ökade från 2017 års siffra på 420 000 till närmare 500 000 globalt. Nästan hälften av dessa enheter, 225 000, hanterades i Sverige.

– Vi gör ett riktigt bra år och har momentum med oss in i 2019, och med många företag fortfarande kvar i en it-stenålder finns mycket kvar att göra. Ambitionen att ta it närmare en cirkulär ekonomi har varit grunden i vår affärsmodell sedan starten 1997 och vårt hållbarhetserbjudande är idag starkare än någonsin. Under 2019 kommer vi fortsätta utveckla erbjudandet och våra tjänster för att möta de ökade kraven från våra kunder, säger Peter Onstrand.

Bolaget utökar även sin internationella satsning. Idag finns den finska koncernen på tio olika marknader runt om i världen, med en total omsättning på 675,8 miljoner euro. Nästa steg på den internationella resan är ett nytt samarbete med en av Europas största banker, BNP Paribas. En allians mellan BNP Paribas och 3 Step IT ska startas upp under andra halvan av året, förutsatt att det godkänns av myndigheterna. Målet är att tillsammans dra nytta av it som tjänst-försäljningen i hela Europa.

– För oss i Sverige innebär det att vi nu kommer att kunna erbjuda våra kunder internationella lösningar. Sverige har många stora framgångsrika företag och flera av dem önskar europeiska lösningar, inte bara nordiska. Genom våra gemensamägda bolag med BNP Paribas kommer vi att kunna erbjuda just det. Samtidigt så har BNP Paribas flera internationella samarbeten som vi ser fram emot att kunna introducera även i Sverige, säger Peter Onstrand.