Github är som bekant det webbhotell för programvaruutvecklingsprojekt som Microsoft förvärvade förra året för 65 miljarder kronor. Nu blir det allt tydligare hur Microsoft kommer att använda hela den här plattformen i den stora striden om marknadsandelar i molnet mot Amazon Web Services och Google Cloud.

Under utvecklarkonferensen Build i Seattle, där 6000 utvecklare är på plats, uppger Microsoft att de tar in Azure Active Directory till Github. På så sätt ska Githubs enterprise-kunder kunna använda identitetshantering och säkerhet i Azure AD samt kontosynkronisering över olika system. Utvecklare ska också kunna använda sitt befintliga Github-konto, inklusive Azure Portal och Azure Devops för att logga in på Azure.

På det här sättet kan Microsoft öka användandet av sitt publika moln Azure när det gäller köra applikationer och lagra data – något som kan visa sig viktigt både för att jaga ikapp AWS (som är nummer ett på molnmarknaden) och för att hålla avståndet till Google Cloud (som är den molnleverantör som kommer närmast efter Microsoft).

AWS hade runt 32 procents marknadsandelar under 2018, medan Microsoft hade runt 14 procent och Google nästan 8 procent, enligt analysföretaget Canalys.

Precis som väntat kretsade mycket runt Azure under första dagen på Build. En annan nyhet är att nya Hyperscale-alternativet i Azure Database för PostgreSQL förenas med Azure SQL Database Hyperscale vilket ska ”möjliggöra för utvecklare att bygga extremt skalbara applikationer med låg fördröjning”. Syftet är att utvecklare ska kunna bygga appupplevelser utan att oroa sig för prestanda- och skalbegränsningar.

Därutöver presenterade företaget flera nya funktioner i Azure Kubernetes Service, bland annat Kubernetes Event-driven Autoscaling som är en komponent inom öppen källkod som stöder driftsättning av serverlösa eventdrivna miljöer på Kubernetes. Denna har skapats i samarbete med Red Hat.

En annan ny funktion är Azure Policy for AKS som ska blockera överträdelser som inträffar vid körning och utföra regelefterlevnadsbedömningar på alla befintliga kluster för realtidsöversikt över hela miljön.

Microsoft Build pågår 6–8 maj i Seattle.

