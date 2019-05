Konsultmäklaren Workforce Logiq, som tidigare hette Zerochaos, har fått uppdrag att förse Stockholm Exergi, som också hade ett tidigare namn i Fortum Värme, med konsulter.

Elbolaget ska använda Workforce Logiqs processer och metoder för bättre insikt, transparens och kontroll i hanteringen av sina externa resurser, framför allt när det handlar om tekniska konsulter samt management- och it-konsulter.

Tidigare har Stockholm Exergi köpt in konsulter via ramavtal direkt med konsultleverantörerna och via konsultmäklare. Enligt WorkforceLogiq centraliserar man nu processen för att få ett snabbare och mer strategiskt beslutsfattande. Det sker genom det egenutvecklade systemstödet för konsultinköp, Vendor Management Solution, där en beställare som söker personal kan lägga in avropsförfrågningar i systemet och få hjälp under hela inköpsprocessen. Sedan tidigare har Workforce Logiq ett liknande samarbete med exempelvis Stockholms Lokaltrafik, SL.

– Teknik-, management och it-konsulter är strategiskt mycket viktiga för organisationen eftersom arbetet i teamen utgör grunden för verksamheten som levererar energi i olika former till de många kunderna. Då är det oerhört viktigt att vi förser teamen med rätt kompetenser. Workforce Logiq ger oss en bättre inblick i vilka kandidater som finns tillgängliga, en struktur för snabbare inköpsprocesser och en bättre kostnadskontroll genom hela processen, säger Per-Anders Meyer, inköpschef vid Stockholm Exergi.

– Rätt kompetenser är förmodligen våra kunders viktigaste tillgångar. Utan duktiga ledare i organisationen blir det oerhört svårt att driva och marknadsföra ett företag effektivt. Genom att inta ett holistiskt perspektiv på kompetensförsörjningen och utnyttja artificiell intelligens samt avancerade analyser får kunder som Stockholm Exergi ett effektivt stöd i arbetet med att hitta rätt kompetenser vid rätt tidpunkt och till rätt pris, säger Helen Seigfried, Europachef för Workforce Logiq.

