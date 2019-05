Både Microsoft och Google pratade under sina respektive utvecklarkonferenser under den gångna veckan om ”nästa generations digitala assistenter”. Båda it-jättarna har uppdaterat sina tjänster för att de i högre grad ska stödja kontoret och öka produktiviteten för yrkespersoner.

Fortfarande har inte rösttjänster slagit igenom i kontorslandskapen, men analytiker ser en stor potential. Vid 2021 kommer en fjärdedel av ”den digitala personalstyrkan” att använda en virtuell assistent på daglig basis, enligt analysföretaget Gartner.

Vad har då Microsoft och Google för att planer för att utnyttja den här utvecklingen? Det har vår amerikanska systersajt Computerworld tittat närmare på.

Under sin utvecklarkonferens Build i veckan så gav Microsoft en glimt av vad som gäller för deras rösttjänst Cortana i framtiden. Under vd Satya Nadellas keynote visade han upp en video med en tjänsteman på kontoret, som skötte sin kalender via Cortana på en mobil enhet. På den här demonstrationen svarade Cortana på ett antal olika frågor under en lång interaktion, och användaren fick upp sina inlagda kalenderhändelser, planer, scheman och möten, och han fick hjälp med att se vilka konferensrum som var tillgängliga och sedan med att boka ett.

Nyckeln här är att interaktionen med den digitala assistenten håller igång och att man kan skifta mellan olika uppgifter, som att kolla det lokala vädret och ta del av trafikinformation.

Som det är i dag flyter inte kommunikationen på ett naturligt sätt och samtalen tenderar att bli upphackade. Sammanhangen försvinner.

Microsoft gör framsteg här, påpekade Satya Nadella under sin keynote, framför allt tack vare köpet av Semantic Machines, ett startup som utvecklar teknik just för konversationer av det här slaget.

När den här tekniken väl integrerats i Microsofts produkter så kommer användare själva kunna hämta information från olika applikationer, och där Cortana fungerar som ett interface.

Målsättningen är att individanpassa processerna så att användarna i mindre utsträckning ska behöva känna att ”nu måste jag gå till Powerpoint för det, Word för det, eller Outlook för det och Teams för det” som Cortanachefen Andrew Shuman uppgett i en bloggpost.

Microsoft verkar övertygat om att Cortana har en framtid på kontoret. Även om tjänsten finns tillgänglig på 800 miljoner Windows 10-enheter så har de inte alls lyckas få ut det här till konsumenter på samma sätt som sina rivaler.

Nu finns det planer på att koppla ihop Cortana med andra AI-assistenter snarare än att konkurrera på egen hand, och Microsoft har till exempel ingått partnerskap med Amazon för att integrera Cortana med Alexa.

Patrick Moorhead, vd för analysföretaget Moor Insights & Strategy, säger till Computerworld att Microsoft gör det klokt när de fokuserar på kontoren snarare än att jaga konsumentmarknaden.

– Jag tror att det är rätt sak för företaget att göra, när de fokuserar på företagsmarknaden, då det är där de har sina möjligheter. Jag är tveksam till deras chanser på konsumentmarknaden.

– Microsoft har många av de populäraste mobilapparna inom Office 365 och jag tror att om verksamheter får en ”superstämd” Cortana så kommer de att använda den.

JP Gownder, analytiker på Forrester säger till Computerworld att uppdateringarna i Cortana kan göra så att företagsanvändarna nyttjar den här tjänsten mer regelbundet som ett interface till sina applikationer.

– Jag tycker att den nya funktionaliteten i Cortana är vettig, som till exempel det att de gör kalendern smartare. Nya Cortana känns nästan som en funktion i Office snarare än en egen virtuell assistent, och det behöver inte vara dåligt.

– Att integrera Cortanas intelligens och naturliga språkförmåga i vanliga företagsapplikationer som Office kommer att göra att anställda sparar tid och driva produktivitetsförbättringar.

Nu är inte Microsoft den enda leverantören som hoppas få ut sin digitala assistent till kontoren. Amazon har Alexa for business. Apple har inte visat något större intresse för företagen i det här avseendet – åtminstone inte än, men de har ett partnerskap med Salesforce om att integrera Siri djupare i deras mobilappar.

Google har varit tydliga med att de har planer för att anpassa sin assistent till företagen. Förra månaden på Google Cloud Next talade de som sina planer på att koppla Assistenten till kalendern i G Suite, Googles produktivitetssvit för företag.

Under utvecklarkonferensen I/O den här veckan pratade de om ”nästa generations assistent” som ska vara snabbare och mer individanpassad. Genom att maskininlärningsmodeller körs lokalt på en användares enhet, som till exempel en Pixel-smartphone (där den dyker upp senare i år) så ska den nya assistenten kunna leverera resultat upp till tio gånger snabbare än om det körs via Googles moln.

Det här gör att användarna snabbt kan byta mellan olika uppgifter, som att kolla väderleksprognosen, spela musik, beställa taxi, men också att öppna, navigera och dela data mellan appar. Det ökar också säkerheten och integriteten då känsliga data inte behöver lämna enheten och man blir mindre beroende av bandbredd.

Just säkerhetsaspekten kan gagna Google Assistants utbredning på företagen, då det kan bli enklare att lagra känsliga data lokalt.

De närmaste åren kan man också räkna med assistenten kan styra olika smarta enheter på kontoret, som ljuset, konferensutrustning, temperaturen och smarta skärmar och whiteboards.

– Jag tror att Assistant blir mer integrerad i fler produktivitetsappar och enheter från Google, och att den kommer att användas både brett av kontorsarbetare och ute på fältet samt av distansarbetare, också genom att använda nya typer av enheter som smarta glasögon eller VR-headsets, säger Annette Jump, analytiker på Gartner till Computerworld.

Läs mer:

Röstassistenterna stöper om företagsvärlden