I början av året slutförde SAP 73-miljardersköpet av Qualtrics – det snabbväxande och uppmärksammade amerikanska bolag som specialiserat sig på marknadsundersökningar eller upplevelsedata som de själva kallar det.

Qualtrics utvecklar en molnbaserad plattform som samlar in, analyserar och underlättar för företag att agera på data om kundbeteende, personal, varumärke eller produkter.

Vad SAP vill göra är att kombinera Qualtrics data som består av upplevelsedata (som mäter och analyserar hur till exempel kunder eller anställda upplever en situation) och alla de operationella data som SAP samlar in i sina erp-system.

SAP:s vd Bill McDermott la stor vikt vid Qualtrics under sin keynote under SAP Sapphire-konferensen i Orlando förra veckan. Det är tydligt att företaget helhjärtat tagit till sig Qualtrics retorik om ”upplevelseekonomi” och nu pratar i de här termerna när de börjar integrera lösningar.

– Upplevelser är nu den organisatoriska principen i den globala ekonomin. Alla vd:ar försöker lösa upplevelsegapet mellan vad de förväntar sig jämfört med vad de faktiskt uppnår. SAP måste bli plattformen som kombinerar upplevelsedata och operationell data för att företagen i stor skala ska kunna anpassa sig och att överbrygga den här klyftan, sa Bill McDermott.

När SAP presenterar sina nya erbjudanden som bygger på uppköpet av Qualtrics uppger företaget att det handlar om att ”ge företagen en heltäckande plattform för upplevelsehantering som använder X-data som de kallar det (upplevelsedata) och O-data (operationell data).

Med detta ska företagen kunna samla upplevelsedata från kunder, anställda och andra intressenter i ett enhetligt och företagsövergripande system – något som ska göra det enklare för företag att lyssna.

Därefter ska man kunna koppla denna data till verksamheten och processerna för att förstå varför saker händer. Dessutom upptäcka dolda trender och automatiskt ge rekommendationer för att rätta till det som inte fungerar.

SAP har lanserat vad de kallar SAP Experience Management för kundupplevelser. Detta är, enligt företaget en kraftfull molnbaserad lösning för hantering av vad kunderna tycker om företagets försäljning, marknadsföring, handel och service. Syftet är att ge en heltäckande plattform för att lyssna, förstå och agera på de insikter som driver köpbeslut och kundlojalitet.

Därtill har de lanserat tre nya lösningar som ska göra HR-plattformar mer handlingskraftiga och mer företagsövergripande system. Lösningarna byggs in i HR-systemen och samlar in medarbetarnas upplevelsedata under hela anställningstiden – något som ska göra det enklare för personalchefer och företagsledningar att engagera och behålla personalen.

Totalt har SAP släppt tio nya verktyg som baseras på Qualtrics (fyra för kundupplevelser, tre för anställdas upplevelser och tre inom marknadsundersökningar).

Vad har då skett i Norden? När Computer Sweden talar med Henrik Cronebäck som är Nordenansvarig för Qualtrics säger han att verksamheten nu fungerar lite som ”den nya röda tråden genom SAP:s portfölj”:

– Vi har med oss upplevelsedata, SAP kommer med operationell data. Det är det här vi nu kan koppla samman när vi integrerar våra plattformar. Med operationell data kan man få reda på vad som händer och med upplevelsedata varför det händer. Det här gör att de har plattformarna passa väldigt bra ihop. Det är också tydligt att SAP har anammat våra idéer om upplevelsedata.

Cronebäck säger att integrationsarbetet går framåt snabbt, även i Norden och att det fungerar bättre än väntat. Redan nu under andra kvartalet börjar de sälja de gemensamma lösningarna.

– Den tekniska integrationen sker ju på andra ställen i Stockholm, men vi träffar SAP i Norden regelbundet för att lära känna varandra. Vi ägs av SAP men är en separat enhet inom bolaget.

Hur har det varit att som ett i jämförelse litet bolag integreras i en sådan jätte som SAP?

– Integrationen har hittills fungerat väldigt bra, jag har faktiskt inte upplevt några större problem hittills. Tvärtom går framstegen fort både när det gäller HR och kundupplevelser. Dessutom ger det oss många nya användare, genom alla deras kunder, men också att de har 100 000 anställda.

