Jag svettas fortfarande om handflatorna när jag tänker på det: The Last Ninja. Kanske det mest fotorealistiska spelet som någonsin producerats till Commodore 64. Svårt att bemästra. Det var lika verklighetstroget som en tecknad film, tyckte man. Med musik av nyligen framlidne Ben Daglish. Men så kontroversiellt. Spelets uppföljare Last Ninja 2 utspelades i New York, legendaren Matt Gray gjorde musiken och spelet levererades med en shuriken (kaststjärna) av plast i kartongen. Margareta Persson på Barnmiljörådet gick till angrepp mot de farliga datorspelen. De skulle bort från butikerna. Trettio år senare har Persson fått de kinesiska myndigheterna på sin sida. Det är dags att sluta döda. Åtminstone om du spelar PUBG.

Tencent har haft problem i Kina. Det enorma konglomeratet har inte fått släppa betalversionen av sitt synnerligen populära spel PUBG i sitt eget hemland. Nu har man dock nått framgång. En ny version av spelet har precis släppts där man inte dödar motståndarna. Istället lägger motståndarna ner sina saker på marken om de blir träffade, vinkar lite avmätt och promenerar av spelplanen. Skottens träffar leder inte till blodstänk utan ljusblixtar. I övrigt är spelmekaniken intakt. Detta har de kinesiska myndigheterna gillat och nu godkänt spelet för distribution. PUBG blev direkt det mest nedladdade gratisspelet i Kinas Appstore och det är dessutom den applikation som genererar högst intäkter.

Debatten om våld i datorspel är inte ny. Jag deltog själv i den 1989 i tidningen Datormagazin. Då handlade det om ett föreslaget förbud för Last Ninja 2. Jag var inte på förbudssidan. Sedermera har debatten återkommit. Christer Sturmark levererade en salva i Aftonbladet 2003 där den namnkunnige it-debattören noterade att det ”bara är en tidsfråga tills vi har våldtäktsspel i Sverige”. Sturmark efterfrågade inte förbud utan ett etiskt förhållningssätt till datorspelen. Där nosade han på en mycket spännande tanke. Nu är det emellertid hela stater som står för förbudsretoriken.

En sak är att släppa barnvänliga versioner eller barnvänliga spel. En annan sak är att helt förbjuda de våldsamma versionerna som gjorts i Kina. Nu kanske någon tycker att det är väl bra om det försvinner våld ur spelen, men jag tror det är en farlig väg att helt tvätta bort våld ur datorspel. Datorspel är konst. Ibland är konst våldsamt. Jag vill inte ge någon förbudsivrare några idéer nu, men det hänger ett och annat våldsamt verk på Nationalmuseum även efter renoveringen.

En etiskt fungerande metod skulle vara att spelen på ett enkelt sätt utrustas med metadata, antingen direkt i spelen eller i de digitala spelshopparna, som gör att föräldrar enkelt kan filtrera barnens spel eller sitt eget spelande efter den värdegrund man valt att följa. Detta oavsett om det är Hem & Skola som står för märkningen eller något religiöst samfund. Så länge alla får välja sina egna fördomar och filter eller för den delen åldersrekommendationer, ser jag inga problem med det.

I dag framkallar Last Ninja inga svettningar i någons handflator. Det är PUBG, Roblox, Minecraft och Fortnite som gäller. Datorspelskartonger finns inte längre. Det som tidigare betraktades som fotorealism duger inte ens att släppa som mobilspel. Men förbudstanken lever. Och här är jag, trettio år senare och debatterar våldsamma datorspel igen.

Mikael Pawlo

Vd för Red Flag

