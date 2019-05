Mängden datatrafik från mobiler ökar i alla branscher. Under förra året ökade mobilsurfen från företagsabonnemang med 44 procent. Det visar en ny rapport – Data om data – som Tele2 gjort baserat på all telefoni och datatrafik hos de egna företagskunderna under ett år.

– Vi utgår ifrån att den stora ökningen av mobilsurfande beror på att många företagare blir mer och mer digitala till exempel genom att lägga över växelfunktioner, kontaktcenter – lösningar och bokningssystem i molnet på nätet, vilket ökar surfanvändandet, säger Jessica Levin, försäljningschef småföretag på Tele2 i en kommentar.

Samtidigt som surfandet ökar minskar också telefonsamtalen med fem procent.

– Att samtalen minskar kan bero på att man väljer att lägga över även samtalstrafiken i digitala lösningar, vilket visar en hög digitaliseringsmognad hos våra kunder.

I rapporten delar man upp datan på åtta olika branscher som valts ut för att få representera olika typer av arbeten – kontorsjobb, jobb på fältet, små och medelstora företag och så vidare. Där kan man exempelvis se att redovisningsbranschen som ofta arbetar på kontor mobilsurfar minst medan byggbranschen där man arbetar ute på fältet mobilsurfat mest.

Bilmekaniker är den grupp där surfandet ökar mest medan det ökar minst hos advokater.

Rapporten visar också stora skillnader mellan olika regioner – och det är norra Sverige som sticker ut och tar de tre platserna i surftoppen.

Mest mobilsurfar företag i Norrbotten med ett genomsnitt på 694 MB per dag – vilket motsvarar att streama musik i sex timmar. Västerbotten ligger på andra plats och på tredje ligger Jämtland.

Dalarna är den region där mobilsurfandet ökar snabbast – där har det fördubblats jämfört med förra året.

På Gotland surfas det minst från företagsmobiler – 132 MB per dag vilket enligt Tele2 motsvarar ungefär två timmar på Facebook.

