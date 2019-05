Det är Reuters som rapporterar att Google klipper banden med Huawei när det gäller all mjukvara och hårdvara som inte är öppen källkod. Detta efter att Trump-administrationen i förra veckan satte upp Huawei på en svart lista över företag som amerikanska företag inte får göra affärer med.

”Huawei kommer enbart att kunna använda den publika versionen av Android och kommer inte att få tillgång till proprietära tjänster och appar från Google”, säger en källa till Reuters. Det skulle innebära att tjänster som appbutiken Google Play, Youtube och Gmail inte finns på framtida Huawei-telefoner.

En talesperson för Googles moderbolag Alphabet bekräftar för Reuters att företaget ”följer beslutet och ser över dess konsekvenser”, och säger att befintliga Huawei-användare kommer kunna fortsätta få uppdateringar från Google.

Googles officiella Android-konto på Twitter skriver att existerande Huawei-användare även kommer att kunna fortsätta använda tjänster som Google Play och Play Protect.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.