När de digitala hotellbokningstjänsterna dök upp var de till en början något som hotellbranschen välkomnade, konstaterar Anders Oppebøen som är ansvarig för online travel agencies på Nordic Choice Hotels.

– Vi har ingen tysk eller amerikansk hemsida men plötsligt började människor där hitta oss och boka. Det var ett positivt komplement för oss som vi betalade en hög provision för men som det var värt, säger han.

– Man kan säga att vi outsourcade bokningen av de gästerna.

Men för sju åtta år sedan kom bokningstjänsterna in på allvar i Norden och blev stora även på den lokala marknaden – även svenskar började boka sina svenska hotellnätter via de digitala mellanhänderna.

Parallellt med det konsoliderades marknaden för bokningstjänster kraftigt och i dag ligger i stort sett alla tjänster under två aktörer – Booking och Expedia. De två dominerar i dag marknaden totalt och står tillsammans för 93 procent av alla onlinebokningar av hotell i världen.

Sajter som Kayak och Agoda ligger under Booking.com medan Hotels.com och Orbitz är uppköpta av Expedia.

– När Expedia köpte Orbitz 2015 var det marknadsettan som köpte den tredje största aktören – då tycker man konkurrensmyndigheterna borde reagerat, säger Anders Oppebøen.

Anders Oppebøen är ansvarig för online travel agencies på Nordic Choice Hotels.

Booking omsätter i dag 15 miljarder dollar om året och Expedia 10 miljarder dollar om året.

– Totalt görs ungefär 40 procent av de totala bokningarna online via de här plattformarna i USA och runt 20 procent i Norden, säger Anders Oppebøen.

Sammantaget gör dominansen att hotellen får allt större kostnader för att överhuvudtaget hyra ut sina rum när kunderna går via mellanhänder.

Ett skäl till framgången för de stora bokningssajterna är att de är duktiga säljare konstaterar han och de är bra på att konvertera besök till köp.

Men de använder sig också av rad trick och de hotell som vill få del av dem behöver ofta betala för det. Den som hamnar överst på första sidan säljer mest och i Bookings listning hamnar en liten upptumme bredvid hotellnamnet.

Om man drar med pekaren över tummen kommer det upp en liten textbox där det står att boendet är med i Bookings program för rekommenderade boenden, har bra pris och utmärkt service. Meddelandet avslutas ”Boendet betalar eventuellt Booking.com lite mer för att vara med i programmet”.

– Det kan man nog kalla understatement of the year. Det handlar knappast om att betala lite mer, säger Anders Oppebøen.

Han pekar också ut en del andra saker som används för att locka kunder att tro att de gör en kanondeal eller lyckas komma över ett rum i sista stund.

Exempelvis stryks ett pris över och ersätts med dagens pris som självklart är lägre. Men det överstrukna priset är inte vad rummet kostade innan utan ett genomsnittspris för tio dagar innan och tio dagar efter dagens datum.

– När det står att hotellet är i ”high demand” betyder det att en person bokat ett rum det senaste dygnet. När det står att det bara finns tre rum kvar så betyder det bara att Booking eller Expedia har kvar tre rum att förmedla – hotellet kan ha massa tomma rum. Och de lägger säkert in fler när de tre är slut.

För att klara konkurrensen måste hotell inte bara betala provision till bokningssajterna utan också försöka anpassa sig till algoritmerna så att de rankas så högt upp som möjligt – "the best place to bury a body is in the second place of the search result” konstaterar Anders Oppebøen.

Totalt sett blir det väldigt dyrt för hotellen som måste lägga pengar inte bara på mellanhänderna utan också på att rankas högt på Google.

– Det finns många generella sökord som ”hotell i Stockholm”. Sedan har vi våra egna hotellnamn som vi också ska försöka få upp. Vi vet vad vi behöver göra men frågan är vad man är villig att betala.

Har inte hotellen själva försökt slå sig samman och skapa en egen bokningssajt?

– Jo, det finns ett par försök. Ett i USA med de stora kedjorna Merriott och Intercontinental och ett i Norge. Men de har inte samma finansiella muskler att vinna på Google eller att konkurrera med teknik, innehåll, konverteringar och så vidare. Så ingen har lyckats.

En annan omstridd fråga är en klausul som Booking.com har i sina avtal med hotellen och som förbjuder dem från att publikt erbjuda lägre pris på sina egna sajter än på Booking.com.

Den svenska branschorganisationen för turistnäringen, Visita. stämde nyligen Booking.com för brott mot konkurrenslagen men den svenska Patent- och marknadsdomstolen slog nyligen fast att klausulen inte strider mot lagen.

Samtidigt har domstolar i andra EU-länder kommit till andra resultat enligt Anders Oppebøen.

– Det är en mismatch i hela EU där villkoren blir olika så för att bättra möta marknadsominansen tycker jag det vore rimligt att en EU-reglering borde styra, säger han.

