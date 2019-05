Efter att IK Investment Partners klev in i det som då hette Telecomputing, och som numera heter Visolit, har framfarten med shoppingvagn i branschen varit minst sagt ambitiös.

Men att man redan gjort sju förvärv verkar inte vara ett hinder att göra fler. Nu presenterar Visolit ytterligare en trio bolag som köpts in. Det är Malmöbaserade H2O Data samt de två norska bolagen Aison och Netscenario.

Det som är gemensamt för de tre nya förvärven är att de liksom Visolit jobbar med hybrida molntjänster med tillhörande konsulttjänster. Och även huvudsegmentet mindre och medelstora privata samt nordiska offentliga verksamheter gör att de passar in bra hos Visolit.

– Förvärven är ett viktigt led i vår expansionsstrategi och innebär att vi ytterligare stärker vår position i nya geografiska områden på den växande nordiska marknaden för hybrida molntjänster, säger Visolits koncernchef Terje Mjøs.

I Sverige innebär köpet av H2O Data ett viktigt steg fört att etablera sig i södra Sverige. Med kontor i Malmö, Bjuv och Karlskrona levererar H2O Data drifttjänster, tekniktjänster och infrastruktur, främst baserat på IBM-teknologi. Bolaget har 40 anställda och omsatte 66 miljoner kronor 2018.

– Närhet till kunden är viktigt för oss och de nya förvärven har en viktig geografisk aspekt. I Norge täcker vi nu hela södra delen av landet. Förvärvet i Sverige innebär en ny inbrytning i södra Sverige, säger Terje Mjøs.

Aison har kontor i Stokke och jobbar med hybrida molntjänster, it-drift, konsulttjänster samt har en stark position inom kommunikationslösningar och telefoni. Antal anställda är 32 och omsättningen under 2018 var 86 miljoner kronor. Netscenario har kontor i Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim och Oslo. Även här är det molntjänster, it-drift, konsulttjänster som gäller plus att man enligt Visloit är starka på high performance-hosting. Omsättningen under 2018 var 80 miljoner och precis som Aison har man 32 anställda.

Totalt innebär de tre nya förvärven ett tillskott till Visolit med 104 anställda och omsättning på 260 miljoner kronor. Koncernens totala omsättning beräknas nu landa på 3 miljarder kronor under 2019.

