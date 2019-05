10 000 datorer som tillhör stadens administration har låsts av den ransomwareattack som slog till den 7 maj.

Det rör sig om en relativt ny variant av ett aggressivt gisslanprogram som kallas Robin Hood. Hackarna är fortfarande okända men begär 13 bitcoin, motsvarande nästan en miljon kronor, för att se till att allt återställs, skriver BGR.

Hittills har stadens tjänstemän gjort klart att man inte har för avsikt att betala lösensumman. Och fortfarande är problemen stora.

Polisens övervakningskameror och stadens betalningssystem går inte att komma åt online. Problem med telefoner och e-post gör att stadens personal tvingas arbeta med sina egna datorer och att använda sina privata e-postadresser, rapporterar Washington Post.

Stadens fastighetsmarknad har också legat helt nere och ingen kunde sälja eller köpa bostäder fram till i tisdags då staden tog fram ett pappersbaserat reservsystem.

All of our agencies are working together to restore connectivity to minimize any inconveniences to the general public. My administration worked closely with industry experts to develop a workaround that will allow real estate transactions to continue. https://t.co/DNjfWwz6H0