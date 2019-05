I väntan på den stora 5g-revolutionen fortsätter Telia att inviga lokala nät. Efter KTH i Stockholm och Volvo Construction Equipments anläggning i Eskilstuna är det nu dags för Sundsvall och Mittuniversitetet. Telia beskriver det som en permanent installation som kommer att utgöra en viktig byggsten för att utveckla 5g-tekniken inom ramen för Telias 5g-partnerprogram.

Tanken med det programmet är att operatören ska tillhandahålla en miljö för innovation där Telias partner ska kunna utforska de tekniska och affärsmässiga möjligheter som 5g ger. Allt för att kunna vara så förberedda som möjligt när 5g lanseras kommersiellt i Sverige under 2020.

– Det här är en unik möjlighet att få utforska industriella tillämpningar av 5g, AI, och IoT tillsammans med Mittuniversitetet. Genom att skapa nya applikationer i en dynamisk testmiljö kan storföretag, entreprenörer, forskare och studenter i samarbete bidra till att Sverige ligger i framkant när 5g rullas ut kommersiellt, säger Mats Lundbäck, teknisk chef på Telia Sverige.

I det nät som nu lanseras ska Mittuniversitetets forskare och studenter tillsammans med storföretag och entreprenörer i Västernorrland utveckla framtidens trådlösa kommunikation i industrin. I samband med invigningen av Sveriges tredje 5g-nät öppnar Rise ICT, som är en division inom det statliga forskningsinstitutet Rise Research Institutes of Sweden, ett nytt kontor i Sundsvall.

– Det här är två viktiga milstolpar både för oss på Mittuniversitetet och regionen. Det ger oss möjlighet att ytterligare stärka vår position inom forskning av AI och Internet of Things för ett smartare samhälle och industri. 5g-nätet i kombination med Rise-etableringen stärker våra forskningsprogram inom industriell IoT och inom system för miljömätningar, säger Mattias O’Nils, professor och ledare på forskningscentret Sensible Things that Communicate.

