Det svenskgrundade säkerhetsföretaget Recorded Future, som jobbar med att analysera hotbilder, köps upp av det amerikanska riskkapitalbolaget Insight Partners för 780 miljoner dollar, vilket motsvarar 7,4 miljarder kronor.

Bolaget har idag sitt huvudkontor i Boston, men grundades av nuvarande vd:n Christopher Ahlberg och teknikchefen Staffan Truvé. Och bolaget finns fortfarande representerat i Sverige, så stora delar av forskningen bedrivs i Göteborg där man har 60 anställda. Totalt har Recorded Future 490 anställda och utöver Boston och Göteborg har man även kontor i London, Singapore och Tokyo.

Recorded Future grundades 2009 och har enligt Crunchbase totalt tagit in 58 miljoner dollar i kapital. Och det var just Insight Partners som stod för det senaste stortillskottet då man gick in med 25 miljoner dollar 2017. Nu köper man alltså hela bolaget, vilket innebär att de tidigare bolag som har investerat i det svenskgrundade företaget köps ut. Där hittar vi exempelvis Googles riskkapitalbolag GV, CIA-ägda In-Q-Tel, Balderton Capital och Mass Mutual Ventures.

Recorded Future räknas idag som det största privatägda bolag som jobbar med att analysera hotbilder. Totalt har man idag över 400 kunder på sin SaaS-plattform, och tillflödet de senaste åren har varit stort med hundratals nya kunder varje år från som kommer från olika delar av världen, samt är verksamma inom vitt skilda branscher. Tillväxten på marknaden för hotanalys ser också ut att fortsätta med samma kraft.

– Vår ledning och jag har haft förmånen att arbeta med Mike Triplett och teamet från Insight i ett antal år, och dra nytta av deras klokskap, branschkunskaper och relationer. Den här affären är nästa logiska steg för Recorded Future med de möjligheter vi ser framför oss, eftersiom vi nu kan nå den fulla potentialen och visionen i vår strategi, säger Christopher Ahlberg, som alltså är medgrundare och vd.

– Insights förnyade investering är en bekräftelse på den vision och riktning som utstakats av Recorded Futures ledningsgrupp. De ser en värld där alla tillämpar snabb och omfattande analys för att minska risken, för att behålla fokus på att ge kunderna den hotinformation som krävs för att förstå sina miljöer och för att hantera risker och bekämpa de onda aktörer tack vare medvetenheten. Vi är stolta över att vara partner med Recorded Future under den fortsatta tillväxten och ser fram emot vad som ska komma, säger Insights vd Mike Triplett.

