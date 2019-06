Svenska Tink har bara sju år på nacken men har under våren dragit in ordentligt med investeringar. I februari fick man in 56 miljoner euro, runt 595 miljoner kronor, från ett antal investerare – bland annat Insight Venture Partners och Nordea.

Och nu är det amerikanska betaljätten Paypals tur att köpa in sig i bolaget genom att investera 10 miljoner euro, motsvarande 106 miljoner kronor, rapporterar Reuters.

På Tinks plattform aggregeras data från tusentals europeiska banker och blir därmed tillgängligt för tredjepartsaktörer som startups eller andra banker som kan använda informationen för att bygga egna produkter och tjänster.

I en tidigare intervju har bankens vd och medgrundare Daniel Kjellén pekat på att det är åt det hållet marknaden går.

– Det finns två megatrender i bankvärlden: en förflyttning från analogt till digitalt och från stängt till öppet.

Paypal har för avsikt att använda Tinks teknik för att låta sina kunder koppla sina bankkonton till Paypals bankkonton uppger betaljätten.

Att expandera genom att gå in i andra företag är en viktig del av Paypals strategi. I en intervju förra året uppgav vd:n Dan Schulman att företaget är berett att lägga tre miljarder dollar om året, runt 26 miljarder kronor på företagsköp.

