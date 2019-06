Konsultbolaget Acando är numera en del av kanadensiska konsultjätten CGI, men man lyckades hinna med en sista seger under eget namn då bolaget utsetts till Microsoft Country Partner of the Year 2019 i Sverige.

”Acando har utmärkt sig bland ett stort antal duktiga svenska partners genom att påvisa framstående egenskaper inom innovation och implementation av kundlösningar baserade på Microsoft-teknik”, motiverar Microsoft utnämningen.

Det var en av många utmärkelser som presenterades igår av Microsoft inom flera kategorier, där vinnarna valts ut från mer än 2 900 deltagare från 115 länder över hela världen.

Acando var den enda svenska vinnaren, men inte den enda nordiska. Norska Crayon Group, med stark representation på den svenska marknaden, tog hem kategorin AI and Machine Learning.

Acando uppmärksammas för både sina tjänster samt för sitt höga engagemang som partnerföretag till Microsoft Sverige. Pär Fors, vd på CGI i Sverige, gläds så klart åt att hans nya kollegor är så uppskattade i Microsoftvärlden.

– Vi är väldigt stolta över det här priset. Det visar att vårt sätt att driva innovation och det arbete vi gör tillsammans med våra kunder skapar konkret nytta. Att vi har blivit utvalda bland Microsofts partners här i Sverige är också en bekräftelse på våra duktiga medarbetares engagemang och expertis, säger han.

– Vi är hedrade över att tilldela Acando utmärkelsen som årets Microsoft-landspartner i Sverige. Acando har utmärkt sig som en exemplarisk partner genom att påvisa anmärkningsvärd expertis och innovation för att hjälpa kunder med möjligheter att nå längre, säger Gavriella Schuster på Microsoft, där hon har den ganska svåröversatta titeln corporate vice president, one commercial partner.