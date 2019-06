I fyra studier gjorda under nästan 50 år – mellan 1946 och 1992 rankades det som anställda helst ville ha – trygghet, hög lön och en känsla av att vara delaktig. Men ett enda svar återkom genom alla år. Att få uppskattning för det jobb man gör, skriver The Inc.

Och det gäller även dagens generation. I en studie från The Workforce Institute at Kronos och Future Workplace så säger 32 procent av de som är under 25 år att de själva mäter sin framgång efter hur mycket uppskattning de får från sina chefer. 34 procent mäter den efter den respekt de känner från sina kolleger.

Dessutom så får uppskattningen nästan en tredjedel av de unga att arbeta hårdare och stanna längre på sitt jobb – 37 procent uppger att de inte skulle tolerera en chef som inte stöttade dem.

Så, skriver The Inc, chefer som vill stötta måste lära sig att kommunicera tre saker – inte minst till den nya generationen medarbetare.

Jag uppskattar ditt väl utförda arbete.

Jag värdesätter dig.

Vi når framgång tillsammans

