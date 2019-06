Att Apple intresserat sig för Intels tyskbaserade enhet för modemchip avslöjades av Wall Street Journal i april i år. Då sades samtalen mellan de två företagen just ha avslutats utan resultat.

Men nu finns nya uppgifter om att samtalen fortfarande pågår, enligt The Information.

Basen för Intels modemenhet ligger i Tyskland och köptes 2011 för 1,4 miljarder dollar, drygt 13 miljarder kronor av chiptillverkaren Infineon som ligger där.

För Apples del skulle det kunna innebära större möjligheter att ta fram ett eget modem för sina enheter om man lyckas lägga beslag på flera hundra modemingenjörer.

Under senare år har också flera högre chefer på Intel som kom in via Infineonaffären gått över till Apple. Så sent som för några månader sedan gick chefen för Intels modemverksamhet i Tyskland, Stefan Wolff, över till Apple.

Läs också:

Ingen förlikning i sikte – Apple gör sig redo för rättsfajt mot Qualcomm

Qualcomm höjer tonen: ”Apple stal hemligheter för att hjälpa Intel”