Jämför med dejting på Tinder

Linkedin är lite som jobbmatchningens Tinder. Allting är beroende av kvaliteten på datan som förs in i söket samt i nätverkets presentationer och cv. Hur då undrar du kanske? På samma sätt som en rekryterare eller företag som söker konsulter eller nya medarbetare ofta jobbar utifrån en ofullständig eller skev uppdragsbeskrivning så kan ”kontaktannonserna” innehålla fel och missledande information baserat på felaktig självbild, geotaggar eller att den som söker en ny utmaning helt enkelt inte vet vilka sökord som krävs för att bli hittad för en specifik roll.

Jag har testat Tinder och har ställt in appen på en 3 km radie samt skrivit en tydlig spec om att jag vill träffa någon som bor nära mig i Stockhlm (tyckte jag i alla fall). Döm min besvikelse när jag matchar med killar som egentligen bor i Uppsala, men jobbar i Stockholms innerstad. Samma sak gäller för en erfaren marknadschef som inte vet om att rekryterare ofta söker på ”Digital Manager” och chefens gamla titlar såsom Vice President of Marketing and Communications, men inte förstår varför matchningen uteblir trots att den sökande haft en stor marknadsföringsbudget och ansvarat för ett team av digitala kommunikatörer… Ni förstår vart jag är på väg har väl? Utan en genomtänkt presentation som dyker upp i Google-söket är det här proffset helt lost i sitt jobbsök.

Fler identifierar sig som giggare

Konkurrensen om uppdrag och jobb hårdnar samtidigt som kampen om talangerna ökar. Jag har nyligen varit på en föreläsningsturné i Sverige och pratat om trender i konsultbranschen och om gig-ekonomins möjligheter både för beställare och giggare. Konsulter och giggare ökar i antal och fler attraheras av konsultrollens flexibilitet. Den här gruppen har väldigt bra koll på sin paketering eller får coaching på att bli bättre på det av företag som vill mäkla uppdrag i gig-ekonomins anda. Det kan vara allt från jättar som A Society och Ework till mindre kända företag med starka relationer med beställare, som ser möjligheterna till matchning.

Från rekryteringsrobot till personligt sälj

Under de senaste veckorna har jag träffat fler spännande bolag med fokus på hela riket som marknad. En större spelare som fångat digitaliseringen till sin och kundernas fördel är rekryteringsföretaget First Reserve. De har avsevärt förkortat sin sökprocess efter konsulter och kandidater till kundernas jobb eller uppdrag. Vi snackar om en search som skulle kunna ta 40 timmar och nu sköts av deras egenutvecklade rekryteringsrobot ”Frasse” på 20 min. Helt magiskt förutsatt att datan är rätt, men där möter rekryteringsproffsen upp och säkerställer leveransen. I framtiden kanske ”Frasse” även sköter intervjun, vi får väl se.

Samtidigt i samma universum blir det personliga säljet allt viktigare och numera finns det företag att anlita för att lösa just detta, som många tycker är obekvämt eller svårt. Jag har skrivit om detta tidigare samt presenterat en undersökning där majoriteten av alla konsulter tycker att nysäljet är det svåraste att hantera i konsultrollen.

Ni konsulter som är ute på långa uppdrag och missar ofta att jobba med det långsiktiga relationssäljet under leveransen kan luta er tillbaka. Idag finns det företag som Maderik, som är specialiserade på seniora profiler inom projektledning, förändringsledning, verksamhets- och affärsutveckling och har som erbjudande att hjälpa giggare att hitta nästa uppdrag mot några tusen i förskott samt en veckas fakturering när du tillträtt uppdraget. Det är en helt klart en bättre deal än att betala + 10 procent till en mäklare som rullar på i all evighet.

Matchningen händer i detaljerna

Hur ska du skruva på din Linkedinprofil för att bli mer sökbar som giggare eller konsult? Kan ni beställare skriva bättre uppdragsspecifikationer till kommande uppdrag för att underlätta den bästa matchningen? Det är i detaljerna (i datan) som matchningen avgörs digitalt. Content is still king,

Affärsmöjligheter för konsulter

Alla vet att it-arkitekter och Javakonsulter är starkt efterfrågade. Det är inget nytt, men det finns två områden som jag ser som givna tillväxtområden för talangfulla konsulter:

1. Inköpsorganisationer i både offentlig sektor och näringsliv behöver både resurser och nytt strategiskt tänk för att fånga de bästa talangerna (gig-ekonomins möjligheter)

2. Supergeneralisten är den nya vinnaren. När kunden hittar rätt matchning med sin expert så kan konsulten få förtroende att leverera allt från strategisk rådgivning till att driva affärskritiska projekt åt kunden. Det är uppdrag som i allra högsta grad kan vara stimulerande och bygga en långsiktig relation mellan beställare och konsult. Win-win för alla parter.

Sammanfattning i fyra punkter