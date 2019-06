Match.com och Tinder-storägaren Barry Diller frågade mig om jag sett "secretary Kerry". Jag fattade inte alls vem han menade. Sedan fann jag mig och sprang och letade efter USA:s före detta utrikesminister John Kerry åt Diller (jag menar: opportunity!). Ja, jag har varit på Brilliant Minds och jag är väldigt missnöjd.

Med risk för att inte bli inbjuden framöver får jag ändå konstatera att det är en oförlåtlig miss av Daniel Ek, Ash Pournouri och Natalia Brzezinski när de döpte om Symposium att inte kalla konferensen för Lagom och sedan ha Spanarna i P1 på scen varvat med På Spåret-deltagare och Sommarpratare. Lagom är svenskt och om vi skall marknadsföra Sverige och Stockholm med en konferens måste vi ju uppträda lagom.

Låt mig ge ett exempel. Istället för att ha någon projektledare från WM-Data (varför, åh varför bytte det namn?) som körde illa researchade, men åtminstone svenska Powerpoints om AI förstörde man stämningen direkt genom att ha Googles AI- och kvantdatorexpert Hartum Neven på scen. Det är ju bara segt och icke-lagom. Hans skor hade dessutom någon typ av glänsade utstående nitar som kändes väldigt icke-lagom och förklarade kvantdatorer för bönder på bönders vis – oacceptabelt. Den som intervjuade honom var en av världens främsta riskkapitalister, men klädde sig som att han var på väg till en Ayahuasca-retreat. Inte heller detta lagom.

Så Greta Thunberg. Äntligen en sextonåring och svensk. Här kanske vi kan få känna på lite lagom. Greta börjar med att säga att vissa av de närvarande bara i år bränner utsläpp i samma utsträckning som hela byar gör. Där någonstans tappade jag intresset. Komma här och prata om Jordens undergång. Väldigt olagom. Hade hon talat om Helsingborgs undergång hade jag kunnat tänka mig att lyssna. De har i och för sig rekryterat Henke Larsson så den saken är nog redan avgjord.

Mellan Greta och president Barack Obama talade Joel Kinnaman. Här tänkte man att man kanske skulle få uppleva lite lagom, men han började med att berätta att han träffat Obama i Vita Huset när Kinnaman spelat i House of Cards. Roligt var det till råga på allt, då Obama, som påstår sig följa House of Cards, inte hade någon aning om vem Joel Kinnaman var. Ridå, som de säger i gebitet.

Barack Obama kom därefter. Han kändes faktiskt väldigt lagom. Den ende som förstod att han kommit till Landet Lagom och måste vara lite försiktig och inte ta för stor plats. Men det var bara under tiden han gick fram till sin stol och satte sig, sedan gick det omedelbart, som man säger, åt fanders. Olagom och presidentmässigt.

Här en idé: varför inte kommande år bjuda in Johan Hakelius som kan berätta om sina svenska kostymer av brittiskt snitt istället för en London-tönt som som tror han är cool bara för att han är chefredaktör för brittiska Vogue? Nej, Johan Hakelius vill vi ha. Han är ju dessutom med i Spanarna i P1 och kan därmed både berätta om framtiden på ett övertygande sätt och diskutera livets väsentligheter såsom huruvida cykel är ett moment i swimrun istället för detta kvantdatortjafs. Synergieffekt!

Ett citat från scenen: “I like to be remembered as someone who shone a light on people who were invisible.” Det hade Johan Hakelius aldrig sagt. Tidigare var Vogue helvitt på både sidorna och redaktionen. I dag är det enligt chefredaktör Edward Enninful ett "zoo”. Vill man ha ett zoo går man givetvis på Skansen och inte till ett olagom Vogue.

Entreprenören och föreläsaren Gary Vee körde stenhårt dag två. En del vill frågasätta hans entreprenöriella skicklighet och det gillar vi ju, väldigt svenskt och lagom, men sedan förstörde han allt genom att WOW vilken talare han är. Började med att skälla ut publiken för att den applåderat Greta och sedan kommer fortsätta med sin konsumtion, hycklandes och godhetssignalerandes. Där tappade jag givetvis intresset. Kunde vi inte fått Johan Hakelius även här istället? Därefter drog han caset att vi måste börja lyssna på våra barn om vi skall klara framtiden. Fy hundan. Skulle vi lyssna på våra barn gjorde vi väl inte annat än byggde hotell i Roblox? Johan Hakelius till Brilliant Minds 2020!

Detta med att ta in en professor från Linköpings Universitet verkade lovande. Men sedan skulle professor Anders Synnerman såklart visa sig märkvärdig genom att ha utvecklat en open source-programvara där du kan visualisera rymden med verklig data. Vansinnigt coolt och plågsamt olagom. Du kan kolla in fotavtryck på månen, flyga runt på Mars och annat osvenskt. Vad hade varit fel med att visualisera Fyrisån? Dög det inte med de svenska fjällen?

Buzzfeeds chefredaktör Jonah Peretti försökte i ett väldigt klickvänligt (såklart) föredrag med många skratt ge förslag till att rädda internet. Han är ju ute och cyklar. Det vi skall ha är ju ett svenskt internet. Vi klarar oss utan Perettis förslag. Låt oss göra ett internet inspirerat av Felix köttbullar så kommer det bli bra. Felix köttbullar är vårt själsdjur. Vi behöver ingen hjälp av några framgångsrika amerikaner. Felix skall det vara. Som tydligen är norskt.

Designikonen Dianne von Furstenberg då? Intervjuad av Christina Stenbeck? Ja, det började lovande med att DVF sade att hon inte alls förstod varför hon var där. Nej, vem gjorde det? Men sedan glömde hon tyvärr bort att vara lagom och fick för sig att yttra saker såsom ”If you talk about quantum I can talk about tubular knitting machines” och ”I used to be an icon, now I want to be an oracle.” Olagom och alldeles för roligt för att passa Stockholm. Här har vi rökförbud på uteserveringar, inte designklänningar med frihetsgudinnan på.

Hur gick det då med John Kerry? Jo, jag lydde Barry Diller som en annan fanboy, rusade in i folkmängden där jag senast sett John Kerry i dennes mockajacka och TAPPADE BORT BÅDA. Avgå alla.

Mikael Pawlo

