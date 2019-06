Dagen efter att jätteaffären presenterades i Oslo har Tietoevrys båda koncernchefer landat i det land där det gemensamma bolaget har flest anställda. Tietos koncernchef Kimmo Alkio och Evrys dito Per Hove börjar sin svenska dag på Evrys kontor i Solna.

För Kimmo Alkio finns det ett återkommande budskap när han tar till orda i det som tidigare var fiendeland. Och det är att det är en affär med två bolag som är väldigt kompletterande.

– Vi har båda utvecklats på varsitt håll med hög kapacitet inom mjukvara och infrastruktur och inom it-tjänster har vi gjort liknande saker och där finns en fin grund att bygga vidare på. Evry är starka i Norge och vi har försökt vara starkare där, och på liknande sätt har Tieto varit starka i Finland medan Evry också haft en verksamhet där, säger han.

Och när det gäller affärslogiken i vårt östra och västra grannland finns det egentligen inte så mycket att undra över. Där har Tietochefen definitivt rätt i att bolagen är väldigt kompletterande. Den bilden vill han gärna hävda gäller i Sverige också.

Men här kommer det onekligen finnas en hel del jobb att göra när man ska göra två stora svenska verksamheter till en. Evry har kontor på tio platser i Sverige och personal som jobbar på 20 orter medan Tieto har åtta kontor och 15 orter där det finns Tietopersonal. Båda bolagen har inte helt oväntat satsat på att centralisera sina verksamheter till större städer, så i just det här fallet kanske inte just orden "väldigt kompletterande" är det första man tänker på.

– Båda har byggt en verksamhet med liknande storlek på marknaden och vi har vuxit lite snabbare än marknaden, säger Kimmo Alkio och passar återigen på att flika in väldigt kompletterande.

Redan under gårdagens presentation i Oslo var han noga med att poängtera att arbetet med att hitta de synergier på 75 miljoner euro som är beräknade kommer att dröja ett tag. Och svaret är samma under besöket i Stockholm, integrationsplan och eventuella neddragningar är definitivt inget bolagen tänker kommentera i dagsläget utan det arbetet ska börja senare.

– Då tittar vi på hur vi ska strukturera det. Vi har en väldigt gemensam syn på de områden som vi är inne på, och får utgå från vad vi har lärt oss hittills. Det är som sagt en mycket intressant grund att bygga från, säger han.

Såväl Per Hove som Kimmo Alkio säger att den respons man fått hittills från respektive personal har varit uteslutande positiv. Och de lyfter också det område där det faktiskt finns en tydligt komplementär grund att stå på.

– Från kundernas perspektiv är skillnaden inte så stor i hur man ser på de båda bolagen, och det skickar en tydlig signal om vilken potential det finns. Vi har båda lyckats bra med att skapa det vi har skapat och det finns nästan inget överlappande vad gäller kunder, säger Kimmo Alkio.

Att det kommer finnas överlappande positioner på personalsidan och inom det administrativa när man väl börjar titta på det låter givet. Men samtidigt är det två bolag som varit väldigt aktiva på anställningsfronten under de senaste åren. Kimmo Alkio säger att det har gjorts 2 400 nya anställningar i Tietokoncernen under fjolåret. Men det har också slutat många så nettosiffran ligger ungefär runt 1 000 nyanställda. Även Evry har dragit ner på vissa områden, men enligt Per Hove har man också anställt 800 personer under 2018.

– Vi har inte den planeringen än och det vore inte rätt att säga något om integrationsarbetet nu. Efterfrågan är enorm och det kan inte vara dåligt. Det är svårt att hitta något negativt kring att vi lockar till oss talang och är många, säger Kimmo Alkio.

En annan del av integrationen handlar om hur man ska organisera sig i Sverige, där Tietos verksamhet leds av Håkan Dahlström och Evrys sedan någon månad tillbaka av Karin Schreil. Vem av dem som får vilken roll återstår också att se. Likaså vad som händer med Per Hove, som inte heller har hunnit vara på sin post mer än ett ungefärligt halvår. Budskapet just nu är att båda bolagen ska rulla på som vanligt och beskedet kring Per Hove är att han efter det slutförda samgåendet ska delta i integrationsarbetet.

Vad kommer att hända med din roll längre fram?

– Först är jag koncernchef tills allt är klart. Det är alltid en utmaning att få in folk i en samlad organisation. I dagsläget har vi fullt fokus på kunder och anställda, säger Per Hove.

En annan del som skulle kunna ses som väldigt kompletterande, eller en stundande utmaning är de olika moln- och infrastrukturstrategier Tieto och Evry har valt. Evry har lierat sig hårt med IBM och gjort massiva investeringar i det stora datacentret i norska Fet medan Tieto har haft en mer anpassningsbar molnstrategi.

– Båda bolagen har stora intäkter från infrastruktur och där har vi valt olika vägar. Vi har mycket dialog med våra kunder om det publika molnet och när vi får tid att titta på det så ska vi titta på hur vi ska adressera kundernas behov utifrån säkerhet och andra aspekter. Det borde finnas gott om alternativ för en nordisk spelare av den här storleken, säger Per Hove om vad som ska hända där.

– Strategierna bolagen har tagit är olika och vi har båda naturligtvis sett att det finns olika alternativ. Men vi har båda varit med ett tag och det vi har fått bekräftat är att vi sett det på olika sätt, men vilken strategi det blir kommer vi titta på tillsammans, fyller Kimmo Alkio i.

Det nya namnet Tietoevry har möjligen viss historisk anspelning på ett tidigare namn, Tietoenator, men det känns också lite som att man tagit första tänkbara förslag ur namnhatten. Och på Kimmo Alkio låter det inte osannolikt att det blir ett nytt namn längre fram.

– Längre fram får vi se om det finns andra sätt att bygga identitet på. Det här var en naturlig lösning nu, så det är inte värt att diskutera i det här läget, säger han.

Vad han däremot gärna vill prata om angående den nya konsultjättens profil så är det att det nordiska kommer att vara en extremt viktig del av bolagets prägel.

– Vi har ett nordiskt arv och en utpräglat nordisk kultur. Det är inget annat bolag som har det nordiska arv vi har som bygger på respekt, mångfald och öppenhet. Det syns tydligt i båda organisationerna vi har byggt, och det ska vi använda för att kunna attrahera talang. Vi vill att det här verkligen ska vara the place to be i Norden, säger Kimmo Alkio.

Det är också Norden som kommer att vara primärmarknaden även om man efter sammanslagningen kommer att vara en av de större europeiska spelarna, en titel man främst kämpar om med den franska trion Atos, Capgemini och Sopra Steria. På sikt kan det även bli mer internationell satsning från Tietoevry.

Inledningsvis kommer den delen mest handla om de delar som är igång nu, som Evrys bankomattjänster som lanserats i Nederländerna och Tietos satsningar på ett antal betalprodukter och produkter inom olje- och gasindustrin. Men även i en sådan satsning är Kimmo Alkio noga att betona det nordiska som ska signalera kvalitet och transparens.

– Vi är ett nordiskt bolag och vi vill att folk ska prata om oss som ett nordiskt bolag, säger han.

