För två år sedan skrev vi om Husqvarnas satsning på delningsekonomi, där man under epitetet världens äldsta startup ville få folk att hyra sina trädgårdsmaskiner istället för att köpa dem. Den gången handlade det om en verktygsspäckad låda, Battery Box, som placerades ut på parkeringen vid Bromma Blocks. Och projektet har uppenbarligen gett mersmak, för nu rustar Husqvarna för fas nummer två, nu under det nya namnet Husqvarna Tools For You.

– Vi gjorde testet 2017 med 30 stora skåp på Bromma Blocks med vad som var en tydlig vår-, sommar- och höstprodukt. Det vi konstaterade var att 97 procent av de som hyrde skulle rekommendera den här tjänsten till sina vänner, säger Margaretha Finnstedt, ansvarig för Brand Innovation på Husqvarna om hur testet med en Bromma Blocks-box föll ut.

Hur många var det som utnyttjade tjänsten?

– Den stod under perioden maj-oktober och det var ett par hundra.

En bra start som sagt, men Husqvarna har kommit fram till att det behövs mer.

– Nu ska vi förfina och justera det. I och med den nya piloten kommer vi ha en mindre box med bara sju skåp för att komma ner i kostnad och för att göra det enklare att göra investeringar på lokal nivå. Vi vet att intresset finns, men att förändra beteende tar lång tid och kräver uthållighet. Och i nuläget när det är så pass nytt är vår tes att det räcker med en mindre modell, säger Margaretha Finnstedt och konstaterar att det inte bara är Sverige som är testmarknad den här gången.

Verktygsspäckat skåp.

– Vi ska placera ut den på fem olika marknader för att testa och förstå hur våra återförsäljare och slutkunder ser på den typen av tjänster. Vi är ett globalt bolag, och behöver internationella referenser innan vi går vidare.

Innebär sju skåp att det blir sju olika produkter?

– Det får återförsäljarna som ansvarar för driften av boxen bestämma själva. Både vilken typ av produkt det ska vara samt prissättningen, inom vissa ramar.

Det sistnämnda, prislappen, ser Husqvarna som en viktig del av testet för att förstå hur det påverkar kundernas beteende.

– Det är viktigt att de kan reglera prissättningen som de vill för att vi ska lära oss hur marknaden reagerar. Vi vill till exempel testa att sänka priset på vardagar samt att försöka nå mindre hantverkare och egna företagare som inte har egna verktyg. I första testet fokuserade vi bara på villaägare.

De fem marknader som testas den här gången är Sverige, Tyskland, Frankrike, USA och Australien.

– I Sverige kommer det att finnas en box utanför vår konceptbutik i Barkarby, en vid en bygghandel i Axamo nära Jönköpings flygplats och en på Marieberg Galleria i Örebro. Sedan blir det lite olika på de andra marknaderna. Genom olika typer av placeringar hoppas vi få olika lärdomar för att se vad som funkar. Vi bygger vidare på det vi gjorde för två år sedan. Det var ett test av tekniken men även av publiken. Nu kommer vi testa på flera olika ställen, säger Margaretha Finnstedt.

Och det märks också att man försöker sprida ut det på många olika typer av verksamheter. I Frankrike är det tre boxar som kommer att finnas i Nantes, I Tyskland kommer man vara utplacerade hos en Suburban-återförsäljare i Berlin, utanför livsmedelskedjan Edeka i Bonn samt två boxar i Ulm, den ena hos möbelbutiken Möbel Mahler och den andra i anslutning till en av Husqvarnas återförsäljare. När det gäller placeringarna i USA och Australien är det inte klart än.

I en app kan du boka trädgårdsmaskinerna.

Att Husqvarna verkligen vill få fart på delningsekonomin visas också av att bolaget även tagit hjälp av ett nystartat bolag vid namn Ihopa, som man också har testat ett pilotprojekt tillsammans med. Margaretha Finnstedt beskriver det som en hybrid lösning mellan delningsekonomi och ägande riktad inte minst till grannar.

– Deras plattform hjälper till att reglera avtal för grannar som vill dela på en produkt och de hjälper även till att hantera service och ansvar, säger hon.

Och även om det i viss mån varit trögstartat att få folk att hyra och dela på produkter istället för att köpa så kommer Husqvarna att satsa vidare.

– I de undersökningar som görs så ligger trädgårdsprodukter och verktyg i topp av det som folk vill dela. Sedan är det många villaägare som så klart redan har verktyg i sina förråd så målgruppen än så länge ganska liten även om intresset finns.

Men Margaretha Finnstedt och Husqvarna vet av erfarenhet att det krävs tålamod.

– 1995 lanserade vi vår robotgräsklippare och idag är det en av våra viktigaste produkter. Så vi vet att det gäller att vara uthållig för att få det att fungera bra. Det finns så mycket logik i att dela på produkter som man inte använder så ofta.

Hur såg det ut ekonomiskt med projektet i Bromma, tjänade ni några pengar eller var det en ren förlustaffär?

– Det var ingen ekonomisk vinst men det var en lärdomsvinst. Det var grundtanken. Så är det i det här projektet också, att vi ska lära oss beteendet och kunna förfina produkten.

