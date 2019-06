Spelbolaget Leovegas har i dagarna slutfört sin migrering av hela spel- och tjänsteplattform till Google Cloud Platform, GCP. Leovegas, liksom många andra spelbolag är registrerade på Malta och har i flera åt drivit plattformen i egen regi fysiskt placerad på just Malta. Från och med nu kommer miljöer för utveckling, tester och produktion att drivas i Googles molntjänst.

Enligt Leovegas innebär flytten att de nu kan skala sin miljö bättre och att de kan växa sin affär utan att behöva investera i egen hårdvara. Andra fördelar är enligt Leovegas att de kan anpassa miljön efter belastningen, minska kostnaderna för underhåll och bli snabbare på att sätta upp nya system och anpassa dessa till nya marknader och regulatoriska system för att kunna växa på nya marknader.

– Med GCP har vi tillgång till den senaste tekniken inom flera olika områden som AI, serverlös exekvering och säkerhet, säger Mattias Wedar, teknik- och produktchef på Leovegas i ett pressmeddelande, och tillägger att de flyttade mer än 28 terabyte data under migreringen.

Enligt Hans Uhrus, kommunikationschef på Leovegas AB handlar flytten av infrastrukturen enbart om att uppnå en så kostnadseffektiv och säker drift av infrastrukturen som möjligt, samtidigt som den nya miljön ger en ”otroligt snabb och effektiv skalbarhet”.

Vad innebär det rent legalt att ni flyttar infrastrukturen till en molntjänst? Det finns väl en legal och skattemässig anledning till att många spelbolag väljer att bedriva sin verksamhet på just Malta?

– När det gäller den legala delen så har vi varit i kontakt med MGA (Malta Gaming Authority) för att säkerställa att vi fortsätter att följa de lagar och regler som gäller. Enligt MGAs regler är man nöjd med att vi replikerar data som rör bland annat spel, spelare och spelande till Malta. Vi replikerar denna data i stort sett i realtid från GCP till Malta. Vi har behållit delar av vårt datacenter på Malta för att kunna göra just den replikeringen, vilket även myndigheten är nöjd med, säger Hans Uhrus.

Har ni någon gång under resans gång fått frågor om de etiska aspekterna av spelande från Google? Har de granskat och/eller haft synpunkter på verksamhetens art?

– Nej vi har inte fått frågor om detta. Vi noterar även att Google nu öppnat upp för möjlighet till annonsering.

Har migreringen inneburit förändringar för hur ni hanterar pengar, in- och utbetalningar till spelarna exempelvis. Det måste vara en extremt viktig aspekt, och att lägga den hanteringen på "någon annans dator" kanske har sina utmaningar?

– Säkerheten och trygghet för våra kunder är alltid central i vår verksamhet. Vi är övertygande om den lösning vi nu har är säker och vi är helt trygga med den. Genom lösningen skapar vi en effektiv skalbarhet och snabbhet för att kunna växa med volym vilket är viktigt för oss, säger Hans Uhrus.

Enligt Leovegas egna uppgifter har de cirka 10 000 samtida spelare under topparna, vilket innebär att de behöver hantera cirka 115 000 transaktioner per minut. Under en månad hanterar Leovegas 1,2 miljarder transaktioner och fyra miljoner sessioner.

