Kinesiska Huawei har minst sagt varit ett omstritt bolag under det senaste året. Den stora delen av handelskriget utspelar sig dock på telekomsidan. Men telekom är långt ifrån det enda som den kinesiska jätten satsar på att etablera i Europa. Huaweis svenska verksamhet utgörs av tre delar, konsumentverksamheten, Carrier och Enterprise.

Det är den sistnämnda delen, Enterprise, som nu förklarar sin kärlek till svenska internetleverantörer i allmänhet och stadsnäten i synnerhet. Jay Peng, som är chef för Enterprise i regionen CEE & Nordic Region, vilken består av 28 länder från Turkiet till Norge, berättade nyligen under sitt Sverigebesök om bolagets vurm för det svenska bredbandsmålet som säger att 100 procent av svenskarna ska ha tillgång till bredband 2025. Det uttalade målet för Huawei är att bli förstahandsvalet för internetleverantörer på den nordiska marknaden.

– Att 100 procent ska ha bredband 2025 är en väldigt ambitiös plan där vi är involverade på olika sätt, inte minst tack vare våra partner. Vi har en väldigt stark ställning på den marknaden där vi levererar hårdvara till medlemmarna, säger Jay Peng och konstaterar att man kommer storsatsa där framöver.

Gör handelskriget och den ansträngda relationen med USA att Europa blir en viktigare marknad?

– Europa har alltid varit en viktig marknad för oss, både med och utan de omständigheterna. Det innebär inte att Europa blir mer eller mindre viktigt utan det är en väldigt prioriterad marknad i vår verksamhet.

Orden om viktig marknad betonar han lite extra om Sverige under sitt besök, och han passar dessutom på att hylla svensk innovation och att Norden är viktigt eftersom det finns många Fortune 500-bolag trots att man inte har så stor befolkning.

I kampen om stadsnätskunderna slåss man framför allt mot bolag som Cisco och svenska Waystream. På frågan om det är pris eller något annat som ska avgöra till Huaweis fördel blir svaret ett av branschens mest bekanta, att det är kunderna som ska avgöra.

– Vi ser inte pris som avgörande, ibland är vi till och med det dyraste alternativet. Vi investerar mer än 10 procent av våra intäkter i forskning och utveckling så kvalitet och innovation är också viktigt för oss, men det allra viktigaste är att vi lyssnar på vad kunderna vill ha och att de blir nöjda. Vi vill vara säkra på att våra partner kan dra nytta av de affärer vi gör, säger Jay Peng.

Huawei har i dagsläget 350 säljande partner i Norden. Av dessa finns 136 i Sverige och planen är att de siffrorna ska fördubblas inom de närmaste tre åren. Och det ska ske utifrån Enterprise-divisionens mantra för vilka områden som är viktiga: ”the cloud, the pipe and the edge”.

Den strategin innebär just nu alltså en satsning på de svenska stadsnäten. Och medan Huawei ständigt stöter på patrull och frågor inom telekomvärlden så är intresseorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen tydlig med att organisationens medlemsbolag gärna får jobba med den kinesiska it-jättens bredbandsprodukter som servrar och switchar.

– Utifrån de produkter och tjänster som stadsnäten och flera andra infrastrukturbyggare använder är Huawei en viktig aktör. Vi står bakom att många av våra medlemmar använder sig av Huawei. Vi har gjort en analys av de produkter och tjänster vi köper av Huawei och idag ser vi inte de riskerna i det sammanhanget, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen och konstaterar:

– Det behövs en nyansering av debatten. Det finns olika säkerhetsområden inom infrastruktur. Vi levererar en grundinfrastruktur och där ser vi inte de problemen som kanske lättare märks med mobilerna. Det finns en berättigad oro, men för oss är det viktigt att bygga en bra relation som är viktig för stadsnäten.

Ser stark leverantör. Svenska Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek och hans medlemsföretag välkomnar kinesiska Huawei med öppna armar.

Idag finns det stadsnät i ungefär 200 av Sveriges 290 kommuner. Ungefär 90 procent ägs av kommunerna eller de kommunala bolagen och där finns även ett stort antal lokala företag som bygger lokala tjänster på stadsnätens infrastruktur. Och Mikael Ek säger att man har kommit en bra bit på 2025-målet, men att det finns mycket kvar att göra.

– Idag har 77 procent tillgång till 1 gigabit, så nu återstår den jobbiga biten, säger han.

Och där är som sagt Huawei en uppskattad aktör, inte minst eftersom många partnerbolag men även kommuner ser att produkterna kvalar in under den klassiska devisen billigt och bra.

– Huaweis förmåga att leverera konfiguration av anpassad utrustning till våra medlemmar i kombination med en bra prislapp är det våra medlemmar uppskattar mest, säger Mikael Ek.

Läs också:

Efter blockaden: Huaweis mål att bli störst skjuts upp

Huawei befäster andraplatsen på smartphones i världen