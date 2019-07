Under onsdagen rapporterade Netflix resultatet från årets andra kvartal. Bland annat fick vi veta att företaget bara lyckats locka till sig 2,83 miljoner nya användare under perioden, vilket är långt under förväntningarna.

I USA minskade faktiskt antalet användare för första gången någonsin. Enligt siffrorna har Netflix nu 130 000 färre prenumeranter i landet jämfört med förra kvartalet, något som tros bero på den senaste tidens prishöjningar.

Under de kommande månaderna lanseras ett antal nya konkurrenter till Netflix, däribland Disney Plus och Apple TV Plus, något som innebär att det finns en risk för att nedgången i USA fortsätter.

Efter den svaga kvartalsrapporten backade Netflix aktie med drygt 10 procent, rapporterar Techcrunch.

