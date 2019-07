Vid sidan av det gigantiska sociala nätverket för privatpersoner så arbetar Facebook också metodiskt för att ta sig in på företagen med sin samarbetsplattform Workplace.

Den här plattformen har mer än två miljoner individuella betalande användare, och som vi skrev i juni har de vunnit en storaffär i Sverige, då säkerhetsjätten Securitas valde att rulla ut Workplace framför konkurrerande tjänster som Slack och Microsoft Teams till sina 370 000 anställda.

Annars har Facebook hittills legat lågt i Sverige, men vi kan vänta mer offensiva företagssatsningar framöver.

Nu stuvar Facebook om rejält i betalningsalternativen för Workplace. En ny modell ska börja rullas ut globalt redan i höst. Det kommer att införas mer avancerade och dyrare nivåer, där man får tillgång till nya funktioner och support snabbare, samt billigare alternativ för företag med mycket personal ute på fältet. Vilka nya funktioner det handlar om är inte offentligt än, men det lär komma.

Men syftet verkar framför allt vara att vinna fler stora företag med många anställda, som ska få bättre möjligheter att hålla koll på kostnader relaterade till plattformen.

Oscar Berg, grundare av Unicorn Titans och expert på digitalt samarbete, säger att det som talar för Facebook i den tuffa kampen mot Slack och Microsoft om collaboration-marknaden är att Workplace kan passa bättre för organisationer som har mycket personal ute i fält.

– Slack och Teams fokuserar på grupper av specialister, administrativ personal och ledare som har ett stort behov av samarbete. Samarbetet centreras normalt kring dokument och olika verktyg som gruppen arbetar med.

Men för fältarbetare som butiks- och servicepersonal kan de här gränssnitten upplevas som onödigt komplicerade. De behöver inte samarbeta kring innehåll och verktyg på samma sätt, fortsätter Oscar Berg.

– De har istället stort behov av enkel kommunikation och att hålla sig uppdaterade om vad som händer, exempelvis inför ett skiftbyte. För denna grupp erbjuder Facebook Workplace ett bekant och därmed intuitivt gränssnitt med lagom mycket funktionalitet för att de ska kunna lägga sitt fokus på det.

– Facebook Workplace erbjuder dessutom mer social funktionalitet. För timarbetare som inte tillhör beständiga grupper eller har regelbundna arbetstider kan detta hjälpa dem att ändå känna sig som medlemmar i en grupp och delaktiga i en större gemenskap.

Oscar Berg tillägger dock att Facebook har en del utmaningar när de nu ska ge sig på företagsmarknaden:

– Det som främst talar emot är Facebooks dåliga rykte kring säkerhet och hantering av data samt att de inte har en naturlig bas på företagen som exempelvis Microsoft har. Eftersom Slack från början är en företagstjänst lider de inte heller av Facebooks trovärdighetsproblem.

Facebook skriver om förändringarna i sina betalningsmodeller i en bloggpost på företagets webbplats.

Under hösten kommer alltså en mer avancerad och dyrare nivå av Workplace, som bland annat ska ge snabbare support och tidigare tillgång till nya funktioner.

Det här nya alternativet som går under namnet Workplace Enterprise ska kosta åtta dollar per användare och månad och planen är att sjösätta den globalt i september. Den är designad för att passa för stora organisationer som har ett stort behov av support. Enligt uppgift ska det här alternativet också innefatta obegränsad lagring.

Denna ska erbjudas vid sidan av Workplace Advanced, ett mer begränsat betalalternativ men som innehåller avancerade adminfunktioner och standarfunktioner som chatt, videochatt och gruppkommunikation och som kostar fyra dollar per användare och månad. Därutöver kommer Essential som är ett gratisalternativ för småföretag och grupper som vill pröva på den här mjukvaran.

Den här nya strukturen ska ersätta nuvarande alternativ som inkluderar en gratisversion och ett premiumalternativ som i dag ligger på en lägre kostnad, tre dollar per användare och månad, men befintliga kunder ska inte påverkas av prishöjningar förrän i oktober 2020.

Den andra stora förändringen innebär möjligheter för betalande företag att göra tillägg för personal ute på fältet. Det kan således röra sig om företag i branscher som detaljhandel, restauranger och hälsovård. Det är en kategori personal som kan känna sig bortkopplade från verksamheten i övrigt och där det kanske inte är givet att man har tillgång till ett företags e-postkonto. Den typen av personal ska kunna få tillgång till Workplace via mobila enheter för en billigare kostnad, 1,50 dollar per användare och månad. Det alternativet går under namnet Facebook Frontline.

