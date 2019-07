De senaste åren har Microsoft bytt fokus från Windows till molnet – och det är just molntjänsterna inom Azure-plattformen som ligger bakom att företaget fortsätter växa.

Totalt ökade Microsoft omsättningen med 12 procent under senaste kvartalet, som är det fjärde i bolaget räkenskapsår, till 33,72 miljarder dollar. Det har var också över analytikernas förväntningar, enligt nyhetsbyrån Reuters. Vinsten ökade med 20 procent till 12,4 miljarder dollar.

Tillväxten för Azure var 64 procent under perioden. Även om det fortfarande är en kraftig tillväxt så avtar den över tid. För ett år sedan rapporterade Microsoft om en tillväxt för Azure 89 procent. Dock rapporterar de inte absoluta tal över hur mycket Azure omsätter, utan bakar in det i affärsenheten ”intelligent cloud” som under perioden hade en försäljning på 11,4 miljarder dollar.

Det innebär också att Microsofts molnrelaterade verksamheter nu för första gången är större än det Windowsbaserade segmentet More Personal Computing, som under perioden omsatte 11,3 miljarder dollar.

