När det gäller it är förändringar en konstant – men en sak verkar gälla för evigt, nämligen kompetensbristen. It-organisationer kämpar alltid för att hitta ny kompetens.

Men hur bär sig företagen åt för att ändå hitta systemutvecklare och andra it-proffs till alla digitaliseringsprojekt som pågår? Det har vår amerikanska systersajt CIO.com tittat närmare på och kommit fram till att det råder ett par starka trender som påverkar it-löner och anställningar under det här året.

Den digitala transformationen formar anställningarna

Den digitala transformationen tvingar verksamheter att utveckla relationerna mellan it och andra affärsenheter. I dagar som dessa är verksamheter ivriga att skapa och erbjuda nya produkter och tjänster för att förbättra kundupplevelsen och generera intäkter – och de vill i allt högre grad göra det tillsammans med it-avdelningen. Det här påverkar anställningarna på så sätt att de ofta behöver hitta personer med specifika kompetenser.

Tillfällig eller projektbaserad personal.

Om organisationer har problem med att hitta kompetens vänder sig många it-avdelningar till konsulter och andra experter som kan plockas in tillfälligt och efter behov. Genom att använda en ”flexibel personalstrategi” kan it-avdelningar förbli agila så att de snabbt kan hoppa på nya projekt, uppgraderingar, implementeringar och molnmigreringar utan att det stör den dagliga verksamheter i högre grad. Att använda temporär personal kan också vara ett sätt för it-avdelningar att bida sin tid i jakten på rätt personer att anställda för fasta tjänster.

Hybrida kompetenser efterfrågas

Bland de hetaste branscherna för it under 2019 finns finansiella tjänster, tillverkningsindustri, hälso- och sjukvård. Vad gäller affärsmodeller är programvara som tjänst hett. Det här är branscher som kräver mer än bara kunskap om it. Chefer vill anställa it-proffs med branschspecifika kunskaper som kan hjälpa dem att navigera i den digitala transformationen.

Mjuka förmågor framför hårda kunskaper.

Då it-avdelningens roll förändras är det viktigt att anställa it-proffs som kan kommunicera och samarbeta med andra avdelningar på företaget. Det innebär att arbetsgivare är mer intresserade av kandidater som är bra lyssnare, kritiskt tänkande och duktiga på att kommunicera.

Kompensation är kung

It-proffs vet att de är hett villebråd och de har höga förväntningar när det gäller kompensation, förmåner och professionell utveckling. Enligt en amerikansk rapport som CIO.com hänvisar till är också nästan hälften av arbetsgivarna villiga att öka löne- eller kompensationspaketet när de anställer för vissa positioner. Företag erbjuder också olika typer av bonusar, som till exempel årliga eller sexmånaders-bonusar, vinstdelning, sign-on-bonus och bonusar om man stannar kvar.

Takten på att anställa accelererar.

Anställningar sker i regel snabbt dessa dagar, och det är en trend som håller i sig. Om en CIO inte agerar fort i anställningsprocessen är risken stor att kandidaten går vidare. De mest eftertraktade it-proffsen har också ofta flera alternativ att välja mellan.

Omfamna utbildning för kvalificerade kandidater

Företag är ofta mer villiga att utbilda och träna kandidater snarare än att vänta in kandidater som vill hålla alla dörrar öppna. Det senare kan leda till att man förlorar tid om kandidaterna väljer ett annat jobb. Det är viktigare för företag att fylla positionen fort och därför letar många också efter personer som har en förmåga att ”snabbutbildas”. Om du intervjuar en kandidat som verkar passa bra in i företagskulturen och som har rätt grundläggande kunskaper – så kan det vara värt investeringen att utbilda dem i speciella kompetenser som företaget behöver. Leta efter kandidater som är öppna för att utbilda sig och lära.