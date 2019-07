För första gången på sju år sjönk försäljningen av Iphone så pass att den stod för mindre än hälften av kvartalets intäkter. Men det man förlorar på gungorna tar man som bekant in på karusellerna, och i det här fallet utgjordes karusellerna av tillbehör och kroppsburen teknik, så kallade wearables.

Intäkterna för wearables och tillbehör ökade med nästan 50 procent och dessutom ökade även tjänsteintäkterna, med 12,6 procent.

Enligt Reuters väljer vd Tim Cook att beskriva förändringen i var intäkterna kommer ifrån som något bra och att det är "framgångsrikt diversifierat" att gå ifrån att vara så beroende av en enda produkt.

Intäkterna under kvartalet blev 53,8 miljarder dollar, vilket är snäppet över den väntade försäljningen på 53,4 miljarder dollar. Resultatet per aktie landar på 2,18 dollar medan analytikernas förväntningar enligt Bloomberg News snittprognos låg på 2,10 dollar per aktie.

