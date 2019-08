”Eftersom vi verkar i detaljhandelssektorn som är mycket konkurrensutsatt och har låga marginaler och investerar massivt i att skapa nya verktyg och tjänster åt våra kunder och partner så kan vi inte klara en extra skatt”. Det säger Amazon i ett uttalande till den franska nyhetsbyrån AFP.

I stället har företaget för avsikt att låta de franska kunderna stå för notan. ”Det kan ge mindre franska företag en konkurrensnackdel jämfört med företag i andra länder och som många andra har vi varnat myndigheterna för det” fortsätter Amazon.

Skatten som kallas GAFA som en akronym för Google, Apple, Facebook och Amazon kommer enligt det franska finansdepartementet att beröra runt 30 större företag som har globala intäkter på minst 750 miljoner euro och intäkter på över 25 miljoner euro i Frankrike.

Den franska regeringen säger att man ser det som nödvändigt att göra något åt problemet med att de företag som tjänar stora pengar på digitala tjänster i ett land knappt betalar någon skatt i det landet. Regeringen hoppas också på att OECD-länderna ska komma överens om en internationell lösning i slutet av 2020.

USA:s president Donald Trump har gått ut hårt mot Frankrike och utlovat motåtgärder på Twitter – bland annat har han hotat med skatt på franska viner.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!