Närmare 700 anställda på Google kräver i ett upprop att företaget inte säljer sina molntjänster till den amerikanska tull-och gränsbevakningen som just är i färd med att begära in anbud för en molnberäkningstjänst, rapporterar The Verge.

Om Google redan deltar i upphandlingen eller har för avsikt att göra det är oklart.

”Den vinnande molnleverantören kommer att effektivisera infrastrukturen för gränsbevakningen och underlätta kränkningar av de mänskliga rättigheterna”, står det i uppropet.

Där hänvisas till hur familjer splittras och att barn dött på de förvar som gränsbevakningsmyndigheten ansvarar för.

Det här är inte första gången som Googles anställda protesterar mot samarbeten som de anser inte är förenliga med företagets kärnvärden. Tidigare har ett stort AI-projekt med det amerikanska försvaret stoppats efter massiv intern kritik.

Läs också:

Efter kritikstormen: Googles AI-råd läggs ner

Google lägger ned det kontroversiella AI-samarbetet med Pentagon