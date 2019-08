Efter att EU i mars sa nej till en digitalskatt gick Frankrike vidare på egen hand. Syftet är att komma ifrån att de största digitala företagen ser till att deras vinster tas ut i länder med lägre skatter. Den nya skatten innebär att techbolag som har intäkter på över 750 miljoner euro eller en digital försäljning på minst 25 miljoner i Frankrike ska betala tre procent i skatt.

Skatten kallas GAFA som är en akronym för Google, Apple, Facebook och Amazon som är de som anses vara de främsta måltavlorna, men enligt det franska finansdepartementet berör den runt 30 större företag.

Just att skatten slår mot amerikanska jättar har fått USA:s president Donald Trump att reagera. Bland annat har han flera gånger hotat med att slå tillbaka – ett motdrag han lyft fram är importtullar på franskt vin.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!