Efter köpet av Com Hem gör nu Tele2 en satsning på småföretag. Detta genom att lansera en ny bredbandstjänst för de företag som är anslutna till Com Hems nät. Enligt Tele2 handlar det om cirka 200 000 små och medelstora företag som är anslutna via Fiberkoax eller Fiberlan.

Med den nya bredbandstjänsten ska de bolagen nu kunna samla sina mobila och fasta tjänster hos Tele2, samt använda Com Hems bredband, som enligt operatören är både snabbare och stabilare än de tidigare ADSL-uppkopplingar företagen erbjudits.

– Vi vet att en snabb och stabil uppkoppling är en viktig förutsättning för att företag ska kunna fungera och växa, därför känns det riktigt bra att vi nu kan erbjuda en helhetslösning för att leverera testvinnande fast bredband i kombination med mobila tjänster till våra företagskunder, säger Jessica Levin, som är försäljningschef mot småföretag på Tele2, som trycker extra på det faktum att man nu även kan få fasta och mobila kostnader på samma faktura.

– I många av de fastigheter som är uppkopplade till Com Hems nät finns det små företag i bottenvåningarna och dessutom många företagare som jobbar hemifrån. Vi är övertygande om att de bredbandshastigheter vi kan erbjuda, i kombination med olika mobila tjänster till ett bra pris, kommer att tas emot väl av dessa företag.

