I såväl Oslo som i Helsingfors har det hållits extra bolagsstämmor i veckan, och beskeden därifrån är de väntade, det vill säga båda bolagens aktieägare har accepterat det aktuella budet.

Även om den slutgiltiga sammanslagningen närmar sig så sakteliga så är inte storaffären helt klar än. Tietos koncernchef Kimmo Alkio liknar godkännandena med att en stor milsten är nådd, och han kommenterar veckans båda möten så här till Computer Sweden:

– Vi är glada över det stöd och förtroende som både Tietos och Evrys aktieägare visar för den planerade sammanslagningen i våra extra bolagsstämmor den här veckan. Det markerar en viktig milstolpe för oss. Nu är de återstående stegen godkännanden från konkurrensmyndigheterna i Norge, Sverige, Finland och Ukraina. Vi räknar med att samgåendet slutförs under fjärde kvartalet 2019, eller senast under första kvartalet 2020, säger han och blickar framåt med följande ord.

Big milestone reached with shareholder approvals for #TietoEVRY joining forces. Enjoying this moment with our chairman Kurt Jofs. pic.twitter.com/WIIhhQoMfV