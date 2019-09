Granskningen av Facebook leds av statsåklagaren i delstaten New York som har med sig sju andra stater och även District of Columbia.

I en tweet specificerar New Yorks statsåklagare att det handlar om att titta på om Facebook äventyrat sina kunders data. ”Den största plattformen i världen måste följa lagen”, skriver hon.

BREAKING: I’m launching an investigation into Facebook to determine whether their actions endangered consumer data, reduced the quality of consumers’ choices, or increased the price of advertising.



The largest social media platform in the world must follow the law.