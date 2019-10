I måndags var det stor utflyttnings- och partnerfest på Microsofts kontor i Akalla, som snart är ett minne blott för it-jätten när flyttlasset går in till Stockholm City. Under festen som gick under namnet Partner Inspiration passade man också på att utse årets partnerbolag.

Enligt svenska Microsoft var det här den största partnerdagen bolaget haft hittills, med 800 partner från hela landet som var på plats för att inspireras och prata framtida strategier

Här är alla vinnarna:

Årets Modern Workplace-partner: Addpro

Årets SMB-partner: Zelly

Årets Cloud Enablement-partner: B3

Årets Azure-partner: Asurgent

Årets AI-partner: CGI

Årets ISV: Inriver

Årets Dynamics-partner: Orango

Årets Multi Cloud-partner: Comaround

Bästa Digitala kundtransformation: Altitude365

Läs också: Nu är Microsofts pc-dödare ute på marknaden – ”verkar lovande”