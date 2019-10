Försäkringsbolaget Hedvig, som vill utmana jättarna inom sitt skrå med en enkel hemförsäkring via en mobilapp, tar hjälp av Visma Optiway. Detta genom att ansluta sig till Vismabolagets tjänster inom geografiska informationssystem, GIS.

Hedvigs tjänster bygger på AI, och den som råkar ut för en skada anmäler den genom att prata in ett meddelande i Hedvigs app. Därefter bedömer appen ansökan genom att via definierade algoritmer söka upp information om det som blivit skadat. Uppgifterna om den sökandes fastighet får sedan appen via Visma Optiways molntjänster, där bolagets kunder ska kunna söka aktuella uppgifter om alla Nordens fastigheter utifrån sina behov.

‒ Vi ska leverera digital information om fastigheter såsom boyta, byggår, byggnadstyp, antalet byggnader med mera, så att Hedvig har de underlag de behöver för att deras app rekordsnabbt ska kunna ge beslut om ersättning. Vi är stolta över att ha fått Hedvigs förtroende och ser fram emot att leverera moderna GIS-lösningar och säker information, säger Visma Optiways vd Kristofer Turland.

