Amazon Web Services var storfavoriter att ro hem försvarshögkvarteret Pentagons molnupphandling som går under namnet Jedi och är värd 10 miljarder dollar, motsvarande 95 miljarder kronor.

Men affären gick i stället till Microsoft. De juridiska experter, analytiker och konsulter som Reuter talat med säger att det är troligt att Amazon Web Services kommer att ta strid om det här beslutet, särskilt eftersom president Donald Trump ifrågasatt deras bud. Före det hade Amazon bedömts ligga i förarsätet, men Trump har vid flera tillfällen attackerat Amazon och deras grundare Jeff Bezos.

En insatt källa säger till Reuters att molnjätten nu ser över vilka möjligheter som finns att överklaga det här beslutet.

Enligt juristexperter har Amazon primärt två möjligheter. Antingen kan de gå till US Government Accountability Office, som är en lagstiftande gren av regeringen. Eller också kan de gå till den federala domstolen US Court of Federal Claims.

I så fall har de tre kalenderdagar på sig för att begära en förklaring där myndigheten förklarar för företaget varför de inte fick affären och därefter har Amazon fem dagar på sig att ”protestera”, skriver Reuters.

