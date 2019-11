I september blev det klart att Jonas Elmgren tar över det nordiska ansvaret för det bolag som under nästan hela hans drygt 30-åriga karriär varit en av hans huvudkonkurrenter, Ingram Micro. Och han har stora planer för hur han ska bygga upp den nordiska verksamheten för det som är världens största it-distributör.

– Vi är sjukt stora, ett riktigt monster, men i Norden har man inte riktigt kunnat kapitalisera på det. Nu handlar det om att få stabilitet i organisationen, och att få de anställda att känna sig trygga med mig som chef. Jag är hyfsat erfaren i det här gamet, och mitt jobb blir att fånga upp verksamheten och limma ihop bolaget, säger han.

Ett första steg på resan

Han säger att det arbetet börjar med att få med alla anställda på tåget eftersom de utgör nyckeln och är förutsättningen till framgång i verksamheten. Ett första steg på den resan är att den tidigare och mångåriga chefen för Ingram Sverige, Anders Wickström, sedan bara några dagar är tillbaka på bolaget. Och det är troligtvis inte den enda Jonas Elmgren siktar på att rekrytera i sitt lagbygge, som han i sedvanlig ordning beskriver på sin egen omisskännliga distributörssvengelska.

– Just nu handlar det framför allt om två grejer, att säkerställa att vi mår bra internt samt att se till att det externa funkar, att vår service är grym och att vi alltid levererar och skeppar lådan eller tjänsten som utlovat. Jag vill bygga en rock star-kultur som attraherar och motiverar anställda. De påverkar marknaden med alla kunder och leverantörer för bästa service och att Ingram kännetecknas som state of the art.

Även om det kanske låter så, så är det inget krisbolag han kommer till, men för Ingram Micro har turerna och strategin i Sverige och Norden inte alltid varit solklara.

– Resultaten i Norden har inte varit tillfredsställande. Det har inte varit dåligt men inte heller tillräckligt sett ur ett ägarperspektiv, konstaterar Jonas Elmgren.

Två separata organisationer?

En annan del som står högt på hans agenda är få till ett ännu tätare samarbete med affärsområdet mobilitet, som härstammar från förvärvet av Brightpoint 2012. Där finns det en del integrationsarbete kvar att göra och man har fortfarande separata kundkanaler.

– Men fler och fler kunder delas nu mellan verksamheterna och sett ur kundens perspektiv upplevs vi ibland som två företag med olika system och lager. Något som vi redan börjat optimera under 2019 som till slut innebär en röst, ett system, ett lager och ett Ingram-kultur. Det är ett av mina stora uppdrag och det är det jag tycker är kul men också svårt, och det triggar mig.

Numera finns Ingram Micro i hela Norden igen efter att under några år bara varit verksamt i Sverige. Affärsområdet mobilitet finns dock i alla länder, likaså den del som jobbar med point of sales, POS, som inte minst fått ett uppsving tack vare nya trender inom e-handel och logistik. Totalt har man ungefär 400 anställda i Norden, av vilka ungefär två tredjedelar sitter i Sverige.

– I Sverige är vi full skala, men just nu är vi ett nordiskt bolag med kroppen i Sverige. Vi är ganska nära Tech Data i Sverige i total storlek och ledande i Norden på mobilt och point of sales och de vanliga affärsområdena har startats i liten skala i de andra länderna, säger Jonas Elmgren.

De vanliga affärsområdena är den klassiska it-distributionen, som givetvis fortfarande är väldigt viktig. Men att kunna kombinera alla delar som finns hos Ingram Micro globalt är nästa utmaning, och det är där man ska gå från att vara enbart distributör till att bli en marknadsplats.

Vill vara som basaren i Marrakech

– Vi vill vara som basaren i Marrakech, där man kan köpa lite av varje. Det var den andra delen jag triggades av, att Ingram har ett antal områden som gör att man kan differentiera sig mot sina konkurrenter. Vi kallar oss fortfarande distributörer, men vi blir lite mer av en service provider. I logistiken, där vi flyttar pryl från plats A till B, tjänar vi inte så mycket, säger han och lyfter fram de andra delar som ska komplettera erbjudandet.

– Vi har Zalando-businessen med outsourcad logistik. Där kan vi ta ett större grepp och det går att göra med flera kunder. I det här fallet är det kläder, men vi tittar på flera och det är framför allt bolag med många transaktioner, konstaterar han som första exempel.

Många av de nya tjänsterna handlar om e-handel, där man antingen kan erbjuda enklare plattformar för konsumtion av molntjänster eller produkter. Men tack vare förvärvet av molntjänstebolaget Odin jobbar man även med mer avancerade e-handelsplattformar som Cloudblue. Det är en plattform i white label format där partner får tillgång över 200 molntjänster, betaltjänster och hantering av prenumerationstjänster, med ett system där kunderna kan komma igång med e-handel under sitt eget varumärke.

En annan del är det man kallar Channel finance, som är ungefär vad det låter som, det vill säga att man går in och hjälper kunder med olika typer av finansiering.

– Vi har en egen finansieringslösning globalt som vi snart lanserar i Sverige och Norden. Ett exempel är om ett företag vill flytta till molnet så kan vi köpa loss den utrustning som står i källaren så att de kan frigöra kapital. Säljprocessen är en annan del där vi kan hjälpa till, säger Jonas Elmgren och nöjer sig inte med det utan nämner flera grejer som kan fyndas i basaren.

– Vi har faktiskt 1 000 utvecklare på Ingram som sitter på olika center runt om i världen, som kan hjälpa kunder att bygga specifika lösningar. Vår presale-avdelning, där vi hjälper de små till mellanstora återförsäljarna har också blivit ett större inslag. Dessutom fortsätter vi göra konfigurationer, inte minst av skol-pc och företagsdatorer. Vi vill även bli bättre på att sälja tillbehör. Där är mobilsidan väldigt duktiga, och är vana att sälja till exempel skal och kablar med mera, något vi kan lära oss ifrån när vi säljer i våra övriga affärsområden.

