Det uppgav Microsoft-grundaren under en konferens i New York under gårdagen, skriver nyhetskanalen CNBC.

– Det är ingen tvekan om att antitrustmålen var dåliga för Microsoft, och vi hade varit mer fokuserade på att skapa vårt telefonoperativsystem utan dem. Så i stället för att använda Android i dag så hade ni använt Windows Mobile, om det inte vore för antitrustmålet.

Microsoft genomgick under 2000-talet ett par antitrustmål om huruvida de använde Windows på ett sätt som stängde konkurrenter ute, inte bara mot amerikanska justitiedepartementet utan även mot EU.

”Vi var så nära”

– Vi var så nära, sade Gates vidare om företagets miss när det gäller mobila operativsystem.

– Jag var för distraherad. Jag sjabblade till det på grund av distraktionen, fortsatte Gates och berättade att företaget var tre månader för sen med en lansering som Motorola skulle använda på en telefon.

Tidigare har Bill Gates sagt att hans största misstag på Microsoft var att han inte lyckades göra Windows till det dominerande mobiloperativsystemet.

Bill Gates var vd för Microsoft fram till 2000 då Steve Ballmer tog över, men han lämnade inte den dagliga verksamheten förrän 2006.

