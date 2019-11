Ateas nya logistikcenter i Växjö tog hem priset som Årets Logistiketablering 2019. Det är Intelligent Logistik som ligger bakom priset, som för tredje året delades ut under mässan Logistik & Transport i Göteborg. Ateas anläggning i Växjö var en av fyra finalister tillsammans med Lyko i Vansbro, Speed i Borås och Nowaste Logistics i Helsingborg.

Det var i maj som det 27 000 kvadratmeter stora logistik- och konfigurationscentret i Växjö invigdes, med en uttalad ambition att bli ett nav för hållbara it-återtag i Norden. Och det är just profileringen som en hållbar logistiklösning som gör att Atea vinner priset.

“Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom” lyder juryns motivering.

– Med vårt kontor och logistikcenter visar vi hur it-industrin kan bli allt mer hållbar, genom att vi tillsammans med våra kunder blir allt duktigare på att återta it-utrustning. Det är jätteroligt att juryn inte bara lyfter hållbara val i utförandet av byggnaden utan även vårt mål om att bli 100 procent cirkulära med de produkter vi hanterar, säger en stolt Oskar Aspengren, platschef på Atea i Växjö och hoppas på att priset gört att man kan inspirera andra.

– Vi pratar ofta om att vi strävar efter att vara the place to be för våra kunder, partner och medarbetare. Denna utmärkelse värmer för att den är ett bevis på att vi skapat rätt förutsättningar för alla tre. Genom att vi är en av Växjös största arbetsgivare kan det förhoppningsvis inspirera fler att optimera sina lokaler på ett hållbart och innovativt sätt.

