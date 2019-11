Det var i tisdags förra veckan som Västra Götalandsregionens it-avdelning, VGR IT, gick in i stabsläge. Det innebär konkret att man har förhöjd beredskap och att ledningen sätter in alla tillgängliga resurser för att lösa de problem som uppstått.

Problemet i det här fallet var som bekant att en stor mängd datorer av modellen HP EliteDesk 800 G2 kraschat. Även NU-sjukvården, som omfattar Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, gick upp i stabsläge under förra veckan, men i måndags kunde den värsta krisen till slut avblåsas.

– Inom både NU-sjukvården och ute på VGR IT har vi nu bra kontroll på antalet kraschade datorer. Vi har fotfarande ungefär 200 ohanterade datorer, men vi kommer att hantera 160 under dagen idag, säger Maria Skoglöf, avdelningschef på VGR IT.

Dröjer med svaren på våra frågor

Hantera betyder i sammanhanget att byta ut hårddisken eftersom det är där problematiken har legat. Exakt hur man hamnat i det uppkomna läget med en så stor mängd havererade datorer är svårt att få reda på eftersom tillverkaren HP dröjer med svaren på våra frågor, och VGR:s it-leverantör Atea är osedvanligt tysta.

Redan för fyra år sedan gick HP ut och varnade för att det kunde finnas problem med den aktuella pc-modellen, så det kan knappast ha varit ett helt okänt scenario som dök upp.

Om det sedan beror på att Atea har tagit hem upphandlingen med VGR genom att lägga sig lågt i sitt anbudspris och erbjuda de billigaste datorerna eller om det finns något annat som ligger bakom är än så länge obesvarat. I vanliga fall brukar budskapet från Atea vara att de finns där för sina kunder och för att driva deras utveckling, men nu är den enda kommunikationen i frågan ett mejlsvar från bolagets pr-ansvarige Therese Bengtner.

Arbetet fortskrider

– Atea gör sitt yttersta för att stötta VGR i situationen de befinner sig i. Som leverantör till VGR IT stöttar och servar vi dem operativt för att så effektivt som möjligt minimera påverkan på deras verksamhet. Under de senaste dagarna har VGR IT och Atea med gemensamma insatser mer än halverat backloggen med hårddiskar som ligger för utbyte. Det arbetet fortskrider framåt, säger hon.

Som VGR:s it-leverantör hade ni kunnat varit lite mer på tårna med att informera om att den aktuella modellen har haft stora hårddiskproblem tidigare?

– Vi kan självklart inte kommentera enskilda kunders it-miljö. Vi arbetar nära och proaktivt med VGR IT, övriga frågor kring deras it-miljö hänvisar vi till dem.

Totalt är det ett 30-tal personer från VGR IT som har jobbat med den uppstådda problematiken. Maria Skoglöf säger att de hanterar det tillsammans med Atea

– Just nu i en krissituation hjälps vi åt, både VGR IT och Atea, säger hon.

Kommer ni att få någon kompensation av Atea?

– Just nu fokuserar vi på felsökning och på funktion.

Borde inte Atea ha känt till felet och varnat er?

– Jag har ingen kommentar till det.

