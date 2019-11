Förra året avgjorde den amerikanska domstolen Court of Appeals for the Federal Circuit, en federal domstol med ensamrätt att avgöra patent- och upphovsrättstvister, ett fall där Oracle hävdade upphovsrätt till ett api som Google hävdade att de har rätt att använda eftersom api:er inte omfattas av upphovsrätten. Domstolen, som är allmänt känd för sin patent-vänliga tolkning av lagen, dömde till Oracles fördel, något som upprörde inte bara Google utan en hel del juridiska experter och forskare och många inom it-industrin.

Fallet gällde att Google skapat en egen fristående implementation av programmeringsspråket Java (som ägs av Oracle). I januari i år skrev Google in sin överklagan till USAs högsta domstol att ”domen kommer att vända upp och ned på en långvarig förväntan bland mjukvaruutvecklare att de fritt kan använda existerande mjukvarugränssnitt för att bygga nya datorprogram”.

Har länge varit svajig

Men api:ernas ställning inom upphovsrätten har länge varit svajig, rapporterar Ars Technica, och insatserna är höga för både Google och större delen av it-industrin. Tills nyligen var det allmänt vedertaget att api:er inte berördes av upphovsrätten, men 2014 ändrades detta när Court of Appeals for the Federal Circuit avgjorde att så visst var fallet. Detta låg sedan till grund för avgörandet i fallet mellan Oracle och Google.

Den amerikanska högsta domstolen har nu beslutat att ta upp fallet trots att Trump-administrationen efter en rådgivande förfrågan från domstolen sagt nej. Det är i synnerhet en grupp av inflytelserika juridikforskare som övertygat högsta domstolen att gå emot regeringen eftersom gruppen påpekat att flera domar i olika domstolar dragit olika slutsatser om api:ernas legala status. Trots den senaste domen i fallet mellan Oracle och Google, är rättsläget osäkert, menar gruppen. Tanken är att högsta domstolen ska avgöra frågan en gång för alla.

Högsta domstolen kommer med all säkerhet att fatta sitt beslut innan sommaren nästa år. Historiskt har Court of Appeals for the Federal Circuit varit något av högsta domstolens strykpojke då högsta domstolen upprepade gången dömt till den lägre domstolens nackdel.

